Un trabajador autónomo realiza tareas de soldadura. . EFE

El 65% de los autónomos cobra menos de 1.000 euros al jubilarse

Su pensión media se sitúa muy por debajo de los asalariados

Mar Georga

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:57

Según los últimos datos de la Seguridad Social, la pensión media de jubilación de los autónomos se sitúa en los 1.007,8 euros mensuales. Pese a ser un sector que genera el 16% del PIB, el importe de la pensión media en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es un 40% más baja que la del del Régimen General. Los asalariados, por su parte, reciben una media de 1.663,2 euros mensuales.

Esto equivale a que dos de cada tres autónomos perciben menos de 1.000 euros al mes tras su jubilación, una cifra que evidencia la profunda brecha entre las pensiones de los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos. Esto se debe a que, durante décadas, más del 80% de los autónomos ha cotizado por la base mínima, lo que ha reducido de forma notable el importe de sus pensiones.

La jubilación de los autónomos: un reto pendiente en el sistema de pensiones

La cuantía de la jubilación depende de dos factores clave: las bases de cotización y los años cotizados. En este sentido, los autónomos con trayectorias laborales irregulares o con largos periodos sin actividad acumulada arrastran una clara desventaja frente a los asalariados. Las políticas destinadas a cubrir las lagunas de cotización buscan evitar que los vacíos laborales penalicen de forma tan severa las pensiones futuras.

Desde 2023, el nuevo sistema de cotización por ingresos reales pretende adaptar las cuotas a los verdaderos beneficios de cada trabajador. Su objetivo es claro: que quien más gana, más cotice. Sin embargo, los efectos de este modelo tardarán en notarse. Los autónomos que ya están jubilados —o próximos a hacerlo— lo harán con bases históricamente bajas, lo que mantendrá sus prestaciones muy por debajo de la media del resto de trabajadores.

