Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
Clientes en la terraza de un bar en Ruzafa. JL Bort

El ocio valenciano reclama la figura del Alcalde de Noche tras el «fracaso» del modelo de las ZAS

El presidente de Valencia Nightlife aboga por desconcentrar las zonas de clubes y discotecas para que exista un «equilibrio entre los intereses empresariales y los vecinales»

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

Valencia acoge desde este martes la quinta edición del Congreso Nacional de Ocio Nocturno y la décima edición del Congreso Internacional. Una cita en la ... que empresas y asociaciones de la noche de más de 27 países aprovecharán para repasar los hitos y abordar los retos de un sector que ya representa un 1,8% del PIB de la ciudad de Valencia. Motivo por el cual, el presidente de la asociación Valencia Nightlife y anfitrión el encuentro, Tico Corrons, ha insistido en la necesidad de seguir creciendo de manera equilibrada con figuras que faciliten la intermediación directa entre empresas, vecinos y administración con el propósito de evitar incidencias en las zonas de mayor concentración de locales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  4. 4 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  5. 5

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  6. 6 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  7. 7

    El informe que cuestiona el SAIH culpa del impacto de la dana a la «desconexión y vacío» entre CHJ y AEMET
  8. 8 El precio de la luz baja este martes con la nueva tarifa: las horas más baratas y más caras para enchufar los electrodomésticos
  9. 9

    La obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  10. 10

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El ocio valenciano reclama la figura del Alcalde de Noche tras el «fracaso» del modelo de las ZAS

El ocio valenciano reclama la figura del Alcalde de Noche tras el «fracaso» del modelo de las ZAS