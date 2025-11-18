El ocio valenciano reclama la figura del Alcalde de Noche tras el «fracaso» del modelo de las ZAS

Valencia acoge desde este martes la quinta edición del Congreso Nacional de Ocio Nocturno y la décima edición del Congreso Internacional. Una cita en la ... que empresas y asociaciones de la noche de más de 27 países aprovecharán para repasar los hitos y abordar los retos de un sector que ya representa un 1,8% del PIB de la ciudad de Valencia. Motivo por el cual, el presidente de la asociación Valencia Nightlife y anfitrión el encuentro, Tico Corrons, ha insistido en la necesidad de seguir creciendo de manera equilibrada con figuras que faciliten la intermediación directa entre empresas, vecinos y administración con el propósito de evitar incidencias en las zonas de mayor concentración de locales.

En esa línea, Corrons ha vuelto a reivindicar la puesta en marcha de la figura del Alcalde de Noche, una reclamación que el sector viene realizando desde el año 2018 y con la que considera que se podrá dejar atrás el modelo de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), que está en vigor en la ciudad, con cinco zonas concretas perimetradas.

De hecho, el presidente de la asociación valenciana ha catalogado de «fracaso de gestión del ayuntamiento» el modelo actual, al considerar que la declaración de una zona concreta como ZAS no evita que siga existiendo conflicto entre los propietarios de los locales y el vecindario. Asimsimo, Corrons ha considerado que el modelo actual responde mayormente a una cuestión política.

«Han pasado cinco gobiernos de distintos colores y todos han querido hacer una zona ZAS. Eso es el fracaso de una gestión. Nosotros proponemos la figura del Alcalde de Noche, que ayudaría a la intermediación entre vecinos, locales y administración», ha indicado el presidente de Valencia Nightlife.

Cabe recordar que la ciudad de Valencia cuenta con cinco zonas declaradas como ZAS. Una de ellas se encuentra en el barrio del Carmen; otra en la zona de la antigua discoteca Woody, en la zona universitaria; una más en Juan Llorens y otras dos en la zona de la plaza Xúquer. Asimismo, las asociaciones vecinales del barrio de Ruzafa han reivindicado en diversas ocasiones la declaración de la zona como ZAS debido a la concentración de terrazas y clubes.

Más allá de la petición del Alcalde de Noche, Corrons ha reclamado a la administración local y autonómica «respeto y proyección» para que el sector del ocio nocturno pueda seguir avanzando de una forma «segura, respetuosa y moderna». En esa línea, el presidente de la asociación valenciana ha indicado que la música debe ser un «motor del desarrollo cultural» así como la gastronomía. De hecho, Corrons ha señalado que la intención de Valencia Nightlife es integrar la gastronomía junto a la música y la cultura en la industria del ocio nocturno.

El presidente valenciano, que además de inaugurar el congreso ha participado junto a representantes del sector en Cataluña, Islas Baleares y Sidney, ha abogado por la desconcentración y la desestacionalización de la industria del ocio nocturno. Es decir, no solo ser un destino en el que el ocio nocturno tenga un papel clave durante los meses de verano, sino también en temporada baja. En palabras de Tico Corrons: «No solo dedicarnos a playa y verano, sino darle al otoño y al invierno un poquito más de movimiento».

Asimismo, la apuesta por la descentralización de locales para evitar incidentes en zonas muy concretas de la ciudad es otro de los puntos marcados en la hoja de ruta de las empresas de ocio nocturno valencianas, que durante dos días participarán junto a compañías de otros puntos del mundo en la búsqueda de soluciones ante los problemas e inquietudes que afronta el sector.

¿El objetivo final? «Sacar todos los beneficios del ocio nocturno al igual que de la cultura y la gastronomía», como explicaba Tico Corrons durante la mesa 'La importancia del ocio nocturno para la economía y el turismo', moderada por José Luis Bneítez, presidente de Spain Nightlife, en la que representantes de Ibiza, Barcelona y Nueva Gales del Sur (Australia) han repasado la influencia de la vida nocturna en cada uno de los destinos.

Juanmi Costa, director de Turismo del Consell de Ibiza, ha destacado el peso del ocio nocturno no solo en la economía, sino en el día a día de la isla. Sin embargo, ha indicado que el propósito que persigue el gobierno insular es precisamente el opuesto al que se sigue en otras regiones, como Valencia o Barcelona: «Lo que estamos intentado es conseguir que toda esa gente que llega a ibiza a través del conozca las otras caras de la isla».

Por su parte, David López, director adjunto de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), ha lamentado el cierre de locales y discotecas en Barcelona durante los últimos años debido al «impedimento normativo que no concede licencias para la creación de lugares para ocio nocturno».