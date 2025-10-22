El sector del ocio nocturno reclama la figura del Alcalde de Noche en Valencia a reivindicación se ha lanzado en la presentación del Congreso Nacional e Internacional de Ocio Nocturno que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre

El sector de la hostelería y el ocio nocturno de Valencia reclama la figura del Alcalde de Noche, una reivindicación que vienen realizando desde el año 2018 y con la que consideran que se podrá dejar atrás el modelo de las ZAS, que creen obsoleto, y abordar otras medidas preventivas en las zonas de ocio de la ciudad que resulten más efectivas.

También exigen un plan general de ocio de ciudad para realizar un urbanismo sostenible. «Esta medida permitiría establecer Valencia como pionera y un ejemplo de conciliación en España adaptada a los nuevos modelos de ocio», ha afirmado Tico Corrons, presidente de Valencia Nightlife durante la presentación del 5º Congreso Nacional de Ocio Nocturno, el 10º Congreso Internacional de Ocio Nocturno y la Gala de los Golden Moon Awards, que se celebrarán los próximos 18 y 19 de noviembre en Valencia.

En la misma línea se ha manifestado Joaquim Boadas, secretario general de Spain Nightlife y de la Asociación Internacional de Ocio nocturno, que ha querido destacar la importancia de convertirse en la segunda ciudad española en disponer de esta figura ya que «ayuda a fortalecer el diálogo entre administraciones, vecinos y empresarios, garantizando una vida nocturna ordenada, segura y de calidad».

De hecho, esta figura de Alcalde de Noche será uno de los temas centrales que se tratarán en el desarrollo de las distintas mesas redondas que se sucederán durante el evento. Entre los 68 ponentes que conforman las 13 mesas redondas del programa de los eventos, se contará con la participación de los Alcaldes de la Noche de Amsterdam, Nueva York, Sidney y Barcelona. Estos explicarán cómo se ha implementado esta figura en algunas de las ciudades más importantes del ocio internacional.

Además del alcalde de noche, en esta cita se debatirán muchos más temas, todos relacionados con «el futuro del ocio nocturno», como ha definido Boadas. Entre ellos se dará también un peso especial a los distintivos internacionales de seguridad, calidad y gastronomía y ocio nocturno, como son el Triple Excellence in Nightlife y el distintivo Gastromoon. «Estos están ya siendo implementados por algunos locales de la ciudad, una muestra que nos ha permitido observar que sirven para impulsar un ocio nocturno de mayor calidad», ha afirmado Rafael Ferrando, secretario general de Hostelería Valencia.

Ferrando ha querido destacar que «afrontamos esta cita internacional con muchas ganas, y más tras la inevitable cancelación de la edición anterior debido a los efectos que la DANA tuvo en la ciudad y sus alrededores».

«Tras un año del incidente, y aunque nos queda camino por recorrer, vemos esta celebración como una oportunidad de enseñar a los principales prescriptores del ocio internacional que nuestro territorio está más activo que nunca y para mostrarles nuestra hospitalidad y ganas de seguir creciendo», ha declarado Corrons al respecto de que Valencia se sitúe como el epicentro del ocio nocturno internacional.

Programa

Durante los dos días que duran los eventos se reunirá a los máximos exponentes de la industria internacional del Ocio Nocturno abordarán los principales retos del sector en las 13 mesas redondas y presentaciones. Según palabras del secretario de Spain e International Nightlife: «son los únicos eventos con carácter congresual y científico del sector que se celebran a nivel nacional e internacional. Y, además, este año batiremos el récord de ponentes participantes en sendos congresos».

Ambos congresos concluirán la noche del 19 de noviembre con la gran gala de los 10º premios Golden Moon Awards, en la que se reconocerá y premiará a locales de ocio nocturno, empresas e instituciones que hayan destacado en el sector durante este año. Un gran evento que estará presentado por los reconocidos DJs Anna Tur y Judge Jules.