Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana

La industria mundial del ocio nocturno se dará cita la próxima semana en Valencia para celebrar el décimo congreso internacional del sector. Un encuentro ... en el que 545 discotecas de 73 países se disputarán un lugar en la preciada lista de los mejores 100 clubs del mundo (The World's 100 Best Clubs 2025). Entre ellas tres discotecas ubicadas en Valencia pelearán por conseguir un puesto de privilegio en la prestigiosa clasificación.

La decisión final se tomará el próximo 19 de noviembre, durante los Golden Moon Awards, que se entregarán en Valencia por parte de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno en el marco del congreso internacional. A la cita valenciana, que también coincide con la quinta edición del congreso nacional del ocio nocturno, as más de 500 aspirantes, entre las que se encuentran 81 discotecas españolas, llegan con medio trabajo hecho, puesto que el veredicto final estará compuesto por la votación popular y la decisión de los jurados.

En esta ocasión, la votación del público se cerró oficialmente el pasado 2 de noviembre con un récord de 512.086 votos acumulados, superando de esta manera los 306.403 votos obtenidos el pasado año.

Entre la nómina de candidatas a alcanzar el trono mundial hay desde «discotecas legendarias hasta nuevas promesas que están dando forma a la próxima generación de experiencias nocturnas», según explican desde la organización del certamen. El caso valenciano coincide con esa teoría.

La ciudad de Valencia aporta tres clubes que aspiran a situarse entre los cien mejores dle universo. Dos de ellos son habituales en este tipo de listas, mientras que el tercero regresa a la palestra con una segunda vida, después de ser un local de referencia a nivel nacional durante la época de la Ruta del Bakalao.

Marina Beach Club, MYA Valencia y Spook Multiespacio son los tres clubes de ocio ubicados en Valencia ciudad que pelearán por hacerse un hueco en la prestigiosa lista. Sin embargo, no será la única aportación valenciana, puesto que la Comunitat también tendrá opciones de situar a su industria del ocio nocturno en lo más alto de la lista internacional con otras tres discotecas. Insomnia Benidorm (Benidorm), Condado Club (Dénia) y Velice (Torrevieja) también aspiran a conseguir un reconocimiento en los Golden Moon Awards. De hecho, tanto Velice como Condado ya aparecen en la lista de la International Nightlife Organization de este año.

Actualmente, el puesto número uno de la lista lo ocupa la discoteca ibicenca Hï Ibiza, que este año tratará de mantener el primer puesto. Ibiza será el municipio que más clubes presente a concurso con un total de 17 nominaciones; seguido por Barcelona y Marbella, con 11; y Madrid, que aporta 10 locales.

Más allá de la elección de las mejores discotecas del mundo, el congreso que se celebrará en Valencia también servirá para definir los pasos a seguir en el sector del ocio nocturno tanto a nivel internacional como a menor escala. En esa línea, desde las organizaciones anfitrionas (la Federación de Hostelería de Valencia y Valencia Nightlife) reclaman la puesta en marcha de instrumentos que permitan un crecimiento ordenado y siempre teniendo en cuenta al vecindario, sobre todo en las zonas más tensionadas.

Durante el primer día de congreso se abordarán las principales tendencias que se están dando forma al futuro del ocio nocturno, incluyendo su impacto cultural y económico, así como temas relativos a seguridad, sostenibilidad e innovación. El programa ofrecerá una combinación dinámica de mesas redondas, presentaciones y sesiones interactivas con expertos internacionales.

El segundo día de congreso profundizará en la innovación y la educación, con la presentación de la Guía Internacional de Prevención de Incendios para Locales de Pública Concurrencia, el Libro Verde del Ocio Nocturno, la nueva Facultad de Estudios del Ocio Nocturno y el Observatorio Mundial del Ocio Nocturno (WONO).