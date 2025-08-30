El nuevo precio del tabaco para esta semana

Conoce el precio de las marcas de cigarros, cigarritos y picadura para la primera semana de septiembre

El tabaco es uno de los productos más consumidos en España. Bien sea como cigarros, cigarritos o picadura, es un hábito adquirido por millones de personas en nuestro país. Es por ello que mucha gente está pendiente de su precio y de cómo evoluciona para no llevarse una sorpresa cuando adquiere su producto en el estanco. Además, así también puede decantarse por aquellas marcas que ofrezcan un precio más económico.

Normalmente, cada sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica los cambios en los precios de diferentes productos de tabaco como cigarrillos, cigarritos, puros o picadura de pipa y de liar. Sin embargo, esta es la tercera semana consecutiva en la que no se producen cambios. La última actualización data del 1 de agosto. Aún así, es interesante consultar su coste actual.

Hacienda permite consultar los precios vigentes de las labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre y Puntos de Venta con Recargo del Área del Monopolio, aunque solo unos pocos hayan cambiado en las últimas semanas en la Península y las Islas Baleares. Los precios que se muestran son tanto los de expendeduría (en el estanco) como con recargo.

Puedes utilizar el buscador para encontrar el precio de los cigarrillos, cigarros, tabaco de liar o picadura de pipa en la tabla, a fecha 30 de agosto.

Estos precios no han variado durante el mes de agosto y en los próximos días, con la llegada de septiembre, el BOE publicará las actualizaciones de precios que se produzcan.

