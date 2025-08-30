Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El nuevo precio del tabaco para esta semana
Un estanco en una imagen de archivo. Manuel Ángel Laya

El nuevo precio del tabaco para esta semana

Consumo ·

Conoce el precio de las marcas de cigarros, cigarritos y picadura para la primera semana de septiembre

A. Pedroche

Sábado, 30 de agosto 2025, 08:26

El tabaco es uno de los productos más consumidos en España. Bien sea como cigarros, cigarritos o picadura, es un hábito adquirido por millones de personas en nuestro país. Es por ello que mucha gente está pendiente de su precio y de cómo evoluciona para no llevarse una sorpresa cuando adquiere su producto en el estanco. Además, así también puede decantarse por aquellas marcas que ofrezcan un precio más económico.

Normalmente, cada sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica los cambios en los precios de diferentes productos de tabaco como cigarrillos, cigarritos, puros o picadura de pipa y de liar. Sin embargo, esta es la tercera semana consecutiva en la que no se producen cambios. La última actualización data del 1 de agosto. Aún así, es interesante consultar su coste actual.

Noticias relacionadas

El precio del butano para la primera semana de agosto

El precio del butano para la primera semana de agosto

El precio de la gasolina se desinfla a las puertas de la operación retorno y el diésel ya se vende a 94 céntimos con la nueva tarifa

El precio de la gasolina se desinfla a las puertas de la operación retorno y el diésel ya se vende a 94 céntimos con la nueva tarifa

Los alimentos que más han subido de precio este mes de agosto

Los alimentos que más han subido de precio este mes de agosto

Hacienda permite consultar los precios vigentes de las labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre y Puntos de Venta con Recargo del Área del Monopolio, aunque solo unos pocos hayan cambiado en las últimas semanas en la Península y las Islas Baleares. Los precios que se muestran son tanto los de expendeduría (en el estanco) como con recargo.

Puedes utilizar el buscador para encontrar el precio de los cigarrillos, cigarros, tabaco de liar o picadura de pipa en la tabla, a fecha 30 de agosto.

Estos precios no han variado durante el mes de agosto y en los próximos días, con la llegada de septiembre, el BOE publicará las actualizaciones de precios que se produzcan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en la grada de Mestalla
  2. 2 Condenada a dos años de prisión una directora financiera por estafar 154.000 euros a su empresa en Valencia
  3. 3 Detenido un violento ladrón que desvalijó una casa en Valencia tras poner un cuchillo en el cuello a una mujer
  4. 4 Una fuerte tormenta eléctrica sacude el interior de Valencia
  5. 5 Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente
  6. 6

    Valencia alcanza máximos históricos en el precio de la vivienda tanto en la compra como en el alquiler
  7. 7 El choque de tres camiones, uno de ellos de los bomberos, causa el incendio de uno de los vehículos en la A-7 en Sagunto
  8. 8 Dos detenidos en el aeropuerto de Valencia con 20 kilos de marihuana
  9. 9

    Cuatro de cada cinco familias que pidieron ayudas básicas a Sánchez tras la dana no la han recibido
  10. 10

    La prenda de 600 euros que Zara ha puesto a la venta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El nuevo precio del tabaco para esta semana

El nuevo precio del tabaco para esta semana