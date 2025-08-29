Los alimentos que más han subido de precio este mes de agosto La inflación ha hecho que varias frutas y hortalizas eleven su coste

La situación económica en España es complicada. De hecho, nuestro país lideró la inflación de la Eurozona en julio y ha conseguido mantenerse sin cambios en agosto con una tasa del 2,7%. Los precios han continuado estables y no se han disparado. Por ejemplo, el de la energía o el de los combustibles. Sin embargo, cuando se trata de la cesta de la compra se abren varios frentes. Los alimentos es uno de los productos cuyo precio más preocupa a las familias.

La cesta de la compra sigue pesando debido al elevado coste de ciertos alimentos. Estas son las subidas de precios que ha detectado Facua en el último mes entre los productos básicos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA.

La mayor subida desde principios del mes de julio y hasta mediados de agosto la protagoniza la malla de naranjas de cuatro kilos, que se ha encarecido un 8,8% de media. Después ha sido otra fruta como las peras conferencia las que se hanencarecido de media un 4,3% en las últimas semanas. Por otro lado, las cebollas cuestan en agosto una media de 3% más que hace un mes. La leche entera también ha registrado un aumento de precio del 2,9% de media en estas últimas semanas.

Durante este mismo periodo también ha aumentado el precio de las manzanas golden (un 2,6%), el paquete de macarrones (un 1,9%), el kilo de limones (un 1,7%), la docena de huevos (un 0,9%), el aceite de girasol (un 0,7%), el arroz redondo (0,2%) y las lentejas pardina (0,2). Los únicos productos que mantienen el precio idéntico al mes anterior son las zanahorias y los champiñones laminados.

Por el lado contrado, los alimentos que cuestan menos de media que en julio está la harina de trigo (-2%) las uvas blancas sin pepitas (-3,4%), el aceite de oliva (-3,4%), las patatas (-7,4%) y los ajos (-8,4%).

Facua denuncia que ha pasado más de año y medio desde que Consumo hiciese un requerimiento a los supermercados para que acreditasen que las subidas aplicadas durante la rebaja del IVA no implicaron aumentos de márgenes de beneficio y han no ha anunciado ninguna resolución al respecto.

