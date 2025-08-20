Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos medios aéreos se incorporan a las tareas de extinción del incendio en Artana
Un supermercado. M. Cecilio

España encabeza la inflación de la eurozona, que logra mantener su pulso en el 2% en julio

Las principales potencias marcan un nivel de precios por debajo del objetivo del BCE, que en su última reunión frenó las bajadas de tipos ante la incertidumbre por la guerra arancelaria

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:24

España sigue encabezando un mes más la inflación que marcan los países de la eurozona. En el mes de julio España marcó un nivel de ... precios del 2,7%, según los datos confirmados este miércoles por Eurostat, siete décimas por encima del 2% que marcó de media la eurozona, la misma tasa que el mes anterior. De esta forma, España lidera un ranking en el que el resto de grandes potencias del bloque se mantienen por debajo del 2%, el objetivo de precios establecido por el Banco Central Europeo (BCE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 AEAT da a los mutualistas jubilados un nuevo plazo para rellenar el segundo formulario y reclamar miles de euros
  2. 2 La casa de lujo más cara de la Comunitat Valenciana no encuentra comprador
  3. 3 Aemet anuncia chubascos y tormentas fuertes este miércoles en la Comunitat y detalla dónde lloverá
  4. 4

    «Olía a gasolina y el hijo bajó gritando que su padre estaba muerto antes de la explosión»
  5. 5

    Otro día de lucha sin cuartel en el monte valenciano con 12 fuegos activos
  6. 6 Día negro en la carretera: seis personas mueren en solo unas horas en accidentes de tráfico
  7. 7 Este es el pueblo de Valencia con la mejor piscina para ir en familia, según ChatGPT
  8. 8 Jupol afirma que los policías abatieron al hombre armado con un cuchillo ante «un ataque directo»
  9. 9

    De expresidentes a grandes empresarios, los invitados a la exclusiva fiesta de cumpleaños de Ángela Pla
  10. 10

    El Valencia reorganiza su delantera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias España encabeza la inflación de la eurozona, que logra mantener su pulso en el 2% en julio

España encabeza la inflación de la eurozona, que logra mantener su pulso en el 2% en julio