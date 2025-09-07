Mujeres y extranjeros alivian el envejecimiento del sector autónomo en la Comunitat en la última década

Diez años pasan volando, pero dan para mucho. Entre 2015 y 2025 la Comunitat ha experimentando importantes cambios económicos, sociales y culturales, pero también laborales ... . El trabajo autónomo es uno de los que más variaciones ha vivido en los últimos años, por ello desde LAS PROVINCIAS vamos a repasar algunos de los cambios más significantes que han acontecido en el sector del trabajo por cuenta propia dentro del territorio valenciano.

En la última década, el trabajo autónomo ha ido incrementando su peso progresivamente en la región hasta superar el 14,8% de representanción en el PIB regional, según el informe presentado en 2023 por el Consejo Económico y Social (CES) de la Comunitat Valenciana. El aumento de afiliaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha tenido lugar al mismo tiempo que un cambio progresivo en el perfil del autónomo valenciano.

En 2015, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) presentaba un informe en el que analizaba los rasgos comunes de los empleados por cuenta propia a nivel nacional. El perfil de autónomo a nivel nacional era el de hombre español, mayor de cuarenta años, dedicado especialmente al comercio que cotizaba por la base mínima.

Desde entonces, aspectos como la edad de afiliación o el lugar de procedencia han cambiado notablemente en la última década, dejando un sector con cada vez más mujeres, donde el rango de edades es cada vez más amplio debido a la influencia del emprendimiento, pero también de la búsqueda de oportunidades por parte del sector sénior y en el que el número de trabajadores llegados de otros países crece al mismo ritmo que lo hace la inmigración.

Uno de los aspectos que más destacan echando la vista diez años atrás es precisamente el crecimiento de autónomos extranjeros. Según el informe de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (UATAE) sobre el trabajo autónomo en la Comunitat correspondiente al 2024, los trabajadores de otros territorios que desempeñan su actividad por cuenta propia en la región ya representan cerca de un 19% del total del colectivo. En cifras absolutas, la región ya contaba el año pasado con más de 73.000 empleados autónomos de fuera de España.

En cuanto a sexos, el trabajo autónomo en la Comunitat sigue teniendo un mayor número de hombres que de mujeres. Sin embargo, en la última década el porcentaje de trabajadoras afiliadas al RETA ha crecido casi diez puntos más que el de trabajadores en la región. La evolución muestra un incremento del 21% entre las mujeres, que han pasado de ser 118.232 a alcanzar la cifra de 143.093 en agosto, que tan solo es del 11,9% en el caso de los hombres, pasando de los 21.933 afiliados de agosto de 2015 a los 240.447 actuales.

Respecto a la edad, la evolución se ha producido de forma desigual en los distintos sectores de actividad. La edad media de los autónomos es una de las grandes preoucupaciones del sector, puesto que para los próximos años se prevé una jubilación masiva para la que todavía no existe un relevo generacional consolidado. En el caso valenciano, el grupo de edad con mayor número de afiliados es el que va de los 46 a los 55 años. Sin embargo, hay novedades tanto en un extremo como en el otro.

Los jóvenes se dirigen más a secotres vinculados con la tecnología. Para Alberto Ara, presidente de ATA en la Comunitat Valenciana, el emprendimiento tecnológico «se ha disparado», aunque reconoce que se trata de un aumento «más llamativo que real». «Casi todo el mundo habla de las startups, pero hay más vida», indica el representante de los autónomos valencianos, que considera que los grupos poblacionales de mayor edad se decantan por sectores más convencionales a la hora de afiliarse al RETA.

Ara destaca el aumento de afiliación «a partir de los 45 años» y resalta el sorprendente crecimiento porcentual que ha experimentado el trabajo autónomo entre los mayores de 65 años. «En número absoluto no son demasiados, pero en relativos son muchos los mayores que entran a ser autónomos», indica el presidente de la asociación de trabajadores por cuenta propia.

Las cifras del pasado curso hablan de un aumento de 1.238 afiliaciones en el último año, lo que según UATAE sugiere que una parte del colectivo sigue manteniendo su actividad más allá de la edad habitual de jubilación, «posiblemente por la necesidad de complementar ingresos o por falta de opciones para el retiro».