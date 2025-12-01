El metal valenciano emplea a más personas que nunca pese a la debacle de Ford Almussafes

El sector del metal valenciano cerró el tercer trimestre del curso con récord histórico de empleabilidad al contar con 228.391 trabajadores, lo que supone ... un crecimiento del 3,9% respecto al mismo periodo del año pasado y se traduce en más de 8.000 nuevos puestos de trabajo, según el Informe de Coyuntura del Sector Metal publicado por la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval). Una cifra llamativa, sobre todo si se tiene en cuenta la compleja situación que atraviesa la industria de la automoción en la Comunitat, con una crisis prolongada en Ford Almussafes que golpea de lleno a las empresas de la industria auxiliar y una situación geopolítica que amenaza con lastrar el comercio exterior.

Si bien es cierto que las cifras de exportaciones (-17,06%) y de producción industrial (-52,9%) del sector de la automoción no son positivas, el empleo tanto en Ford Almussafes como en la industria auxiliar se ha mantenido e incluso ha crecido en algunas compañías. Pero, ¿cómo es eso posible?

Según explican desde Femeval, la implementación del mecanismo red, que evita la destrucción de empleos en la fábrica de Almussafes como en las empresas auxiliares, ha permitido mantener las cifras laborales del subsector 'Industria del metal', en el que se engloba tanto la producción de vehículos como de componentes. De hecho, solo en el tercer trimestre de 2024 el sector tuvo más trabajadores, antes de que la dana golpeara con fuerza y arrasase buena parte de la industria metalúrgica valenciana. En todos los otros sectores del metal (Instalaciones; Venta y Reparación de Vehículos y Comercio de Metal al por mayor) las cifras de empleo presentan alzas respecto al tercer trimestre de 2024.

Al respecto, la patronal del metal, presididida por Vicente Lafuente, destaca que el sector del metal se mantiene como un sector «generador de empleo» a pesar del clima de incertidumbre y una vez superados los efectos de la dana. A nivel de empleo, la situación es incluso más positiva que antes del 29-O, como explican desde Femeval, pues el 92% de las empresas han recuperado e incluso aumentado su nivel de empleo anterior a la dana, desglosando en que el 79% han alcanzado un empleo similar y el 13% han aumentado plantillas. Por el contrario, queda un 8% de las empresas que todavía no ha alcanzado el nivel d empleo pre-dana.

No obstante, Lafuente, que compagina la presidencia de Femeval con la de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), insiste en la necesidad de seguir captando talento para la industria metalúrgica, puesto que «la demanda de perfiles cualificados supera con creces la oferta disponible».

Al poner el foco en el principal freno del sector metalúrgico, el presidente de la patronal considera imprescindible poner en marcha o mantener «planes de apoyo» para la planta valenciana de Ford, así como para todas las empresas que tengan una dependencia de ella con el propósito de «frenar el deterioro industrial».

Desde Femeval temen que el plazo de vigencia del mecanismo red -está previsto que siga funcionando hasta 2027- concluya antes de que la firma del óvalo empiece a producir su nuevo vehículo en Almussafes, ya que la desaparación de ese instrumento supondría «una hecatombe» no solo para la automoción, sino también para todo el sector metalúrgico.

Más allá de la crisis de Ford, la industria metalúrgica también aguarda nuevos movimientos en la geopolítica internacional. El propio Lafuente reconoce que los aranceles de Trump «no ayudan en absoluto» a la producción industrial, que entre julio y septiembre cayó un 8,2% en la Comunitat.

No obstante, como el presidente de Femeval reconocía en su entrevista con LAS PROVINCIAS, la compleja situación actual ha puesto de manifiesto la capacidad de resiliencia de las compañías asentadas en la Comunitat. Muestra de ello son las cifras de exportaciones del sector metalúrgico a Estados Unidos, que entre enero y agosto han crecido un 13,9% gracias a la anticipación de las empresas.

«Parece que los mercados han intentado anticiparse a este incremento de aranceles con EE.UU, adelantando el circuito comercial con este país. Si bien las cifras de agosto empiezan a mostrar una desaceleración de las exportaciones al mercado norteamericano. Veremos cómo evoluciona en los últimos meses del año, tras los aranceles definitivos aprobados en agosto», indican desde Femeval.

En el comercio exterior, también se observa una diversificación por parte de compañías históricamente ligadas a Ford Almussafes que ahora se abren hacia otros mercados con el objetivo de mantener su actividad ante la crisis de la multinacional norteamericana. El material eléctrico y el sector aeronáutico dejaron comportamientos positivos en materia de exportaciones en el tercer trimestre, dejando el camino marcado para huir de la compleja situación actual que rodea al sector de la automoción.