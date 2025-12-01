Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
Un mecánico trabaja en un taller. Adolfo Benetó

El metal valenciano emplea a más personas que nunca pese a la debacle de Ford Almussafes

Vicente Lafuente reclama «planes de apoyo a las empresas de la industria auxiliar» para «frenar el deterioro industrial» y hace un llamamiento al talento cualificado

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:10

Comenta

El sector del metal valenciano cerró el tercer trimestre del curso con récord histórico de empleabilidad al contar con 228.391 trabajadores, lo que supone ... un crecimiento del 3,9% respecto al mismo periodo del año pasado y se traduce en más de 8.000 nuevos puestos de trabajo, según el Informe de Coyuntura del Sector Metal publicado por la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval). Una cifra llamativa, sobre todo si se tiene en cuenta la compleja situación que atraviesa la industria de la automoción en la Comunitat, con una crisis prolongada en Ford Almussafes que golpea de lleno a las empresas de la industria auxiliar y una situación geopolítica que amenaza con lastrar el comercio exterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  4. 4 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  5. 5 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  6. 6 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  7. 7

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  8. 8

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas
  9. 9 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  10. 10 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El metal valenciano emplea a más personas que nunca pese a la debacle de Ford Almussafes

El metal valenciano emplea a más personas que nunca pese a la debacle de Ford Almussafes