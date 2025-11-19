Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de archivo de tanques del Ejército español EFE/ Valda Kalnina

El declive de Ford Almussafes obliga a mover ficha a la automoción con la defensa como alternativa

Un estudio del clúster AVIA concluye que las empresas valencianas están listas para reconvertirse hacia contratos militares en menos de dos años mientras la planta del óvalo encara su peor ejercicio

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:54

Comenta

La automoción valenciana busca salidas mientras su gigante histórico vive su etapa más incierta. Con Ford Almussafes produciendo coches sólo uno de cada tres días hasta final de año ... , la red de proveedores y servicios que orbitan alrededor de la factoría empieza a explorar alternativas para amortiguar el golpe y la vía que toma fuerza es la industria de defensa.

