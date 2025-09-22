Puerto de Valencia exporta azulejos españoles a 149 países

La relación entre la industria azulejera y el Puerto de Valencia sigue mostrando signos de buena salud. El informe sobre tráficos de productos cerámicos de ... la Autoridad Portuaria de València refleja que durante el año pasado se realizaron operaciones de carga de mercancías a 359 puertos distribuidos en 149 países. Esto supone la movilización de 80.624 contenedores completos, que han transportado más de dos millones de toneladas de mercancías.

Más allá de los puertos españoles, que copan la mayor parte de las operaciones, con un total de 191, el mercado estadounidense ocupa el segundo lugar de interés para las exportaciones de azulejos. Con 182 operaciones, 290.420 toneladas exportadas y 12.916 TEU (unidad de medida estándar en el transporte marítimo y logístico internacional que representa la capacidad de un contenedor de seis metros de largo), el tráfico se concentra fundamentalmente en los puertos de Nueva York, Miami o Los Ángeles, que reciben 6.799 contenedores, aunque también llegan a otros más singulares como el de Honolulu, al que llegó un TEU.

El mercado británico es el segundo en importancia para las exportaciones de Valenciaport. Durante 2024 se realizaron 68 operaciones, con 128.569 toneladas y 4.349 contenedores, que han llegado principalmente a los puertos de Londres y Liverpool. En el mercado europeo, los puertos italianos son otros de los destinos más importantes para el azulejo que sale de Valencia, con 64 operaciones y 76.517 toneladas.

Fuera del tradicional mercado estadounidense y de los destinos europeos, los países de Australia y Brasil se encuentra entre los lugares que más reciben productos cerámicos salidos de Valenciaport. Así, durante el año pasado, ambos países recibieron 66 descargas del sector azulejero, lo que supuso 27.715 toneladas y 1.195 TEU en el caso de Australia, y 6.076 toneladas y 378 contenedores en el de Brasil.

El mercado asiático también tiene una presencia importante, especialmente en China y en Turquía, con 58 y 57 operaciones respectivamente, y más de 20.000 toneladas de exportaciones entre los dos destinos. En este ámbito geográfico existen destinos más singulares como Azerbaiyán, Camboya o Taiwán, donde han llegado barcos con contenedores cargados o con tránsito de carga en Valenciaport.

En el continente africano, Argelia y Marruecos concentran la mayor parte de los puertos a los que llegan los azulejos embarcados en València, aunque también hay operaciones a lugares más singulares como Cabo Verde, Senegal o Nigeria.