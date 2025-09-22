Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Grúas y contenedores del Puerto de Valencia. Iván Arlandis.

Puerto de Valencia exporta azulejos españoles a 149 países

Estados Unidos y Reino Unido son los destinos más habituales

R.E.

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:42

La relación entre la industria azulejera y el Puerto de Valencia sigue mostrando signos de buena salud. El informe sobre tráficos de productos cerámicos de ... la Autoridad Portuaria de València refleja que durante el año pasado se realizaron operaciones de carga de mercancías a 359 puertos distribuidos en 149 países. Esto supone la movilización de 80.624 contenedores completos, que han transportado más de dos millones de toneladas de mercancías.

