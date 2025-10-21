Mercadona desvela el origen de sus patatas importadas durante la campaña de invierno A partir de enero y febrero de 2026, la empresa volverá a disponer de patata nacional en los lineales de todas sus tiendas

Sara Bonillo Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 00:37 Comenta Compartir

La patata es un alimento indispensable en la mayoría de hogares españoles. De hecho, se trata de uno de los productos más consumidos en todo el país. Es tan versátil que se puede combinar con cualquier otro alimento, y también cocinarlo en multitud de formas.

Fritas, cocidas, como guarnición… Las patatas son un alimento clave en el día a día. Además, este alimento tiene varios nutrientes que son beneficiosos para la salud del cerebro, como la vitamina B6. Unas de las más conocidas son las que se comercializan en Mercadona. Es habitual ver a muchos clientes con este producto en sus carros de la compra.

En su firme apuesta por los productos de cercanía, la empresa valenciana ha comecializado este año 184.8000 toneladas de patata nacional, según informan a través de un comunicado.

En concreto, ha comprado 160.000 toneladas en la campaña de verano, que se inició el pasado mes de mayo y acaba de finalizar, a las que hay que sumar las 24.800 toneladas de la campaña de invierno, que se cultivaron entre los meses de agosto y diciembre de 2024 y que ha permitido a la compañía tener patata nacional en sus lineales durante los primeros meses de este año. En total, por tanto, Mercadona ha podido ofrecer patata nacional durante ocho meses.

Según explican, la compañía ha comercializado patatas cultivadas en campos de Madrid, Castilla-La Mancha (Albacete, Toledo), Castilla y León (Ávila, Valladolid, Segovia y Zamora), Galicia (Ourense), Euskadi (Araba/Álava), Canarias (Tenerife y Gran Canaria), Illes Balears (Mallorca e Ibiza), Región de Murcia (Cartagena), C. Valenciana (Alicante) y Andalucía (Sevilla, Málaga, Almería).

Todo ello «gracias a la colaboración y a los acuerdos estables» que mantiene con proveedores locales como Patatas Hijolusa, Patatas Meléndez, Patatas Gómez, Udapa, Cadimisa, Illacamp, Papacan, Mr. Chippy y Legufrut, han apuntado las mismas fuentes.

Finalizada ya la producción en prácticamente todas las regiones de España, Mercadona ya está ofreciendo patata de importación de origen Francia, país donde actualmente tiene lugar la campaña de patata nueva, con el objetivo de cubrir las necesidades de los clientes el resto del año. No obstante, sigue manteniendo algunas referencias de origen nacional, como es la patata especial freír de dos kilos en tiendas de Península e Illes Balears o la patata de carne blanca en tiendas de Galicia y Asturias, ambas hasta principios de año.

A partir de enero y febrero de 2026, Mercadona volverá a disponer de patata nacional en los lineales de todas sus tiendas --periodo en el que tradicionalmente no se comercializaba patata nacional-- gracias a la apuesta de la compañía por la verdete, la patata de la campaña de invierno.