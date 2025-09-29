Mercadona acaba septiembre con nueva sección en tres supermercados de España

JZ Lunes, 29 de septiembre 2025, 01:21 Comenta Compartir

Mercadona sigue buscando la mayor comodidad para sus clientes y por ello hace unos años creó la sección 'Listo para comer', en la que tienen la oportunidad de llevarse la comida ya preparada para simplemente calentarla en el microondas y no tener que ponerse a cocinar.

Y es que en ocasiones, las prisas del día a día provocan que muchos no tengan tiempo para detenerse en cocinar algo elaborado. Por ello, quienes quieran disfrutar directamente de una tortilla de patata, una hamburguesa o un plato de paella pueden comprarlo en Mercadona. Además, los supermercados también disponen de una zona con mesas y sillas en la que pueden sentarse y tomar allí lo que deseen.

La cadena de Juan Roig ya cuenta con más de 1110 tiendas con esta sección en España y Portugal. Cada semana, va realizando nuevas aperturas por todo el territorio nacional. Y para los dos días que quedan de septiembre estrenará tres secciones más.

Este lunes 29 de septiembre en Olivenza (Badajoz), en la C.º del Polvorín. También en Badalona (Barcelona), en la C/ Seu D'urgell, 44. Y el martes 30 en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), en la Avda. Juan Carlos I, 29 (CC Las Ramblas).

Mercadona todavía no ha anunciado los lugares en los que inaugurará 'Listo para comer' en octubre, pero es posible que haya alguna más para lo que queda se semana. En septiembre ha habido un total de 18.

Para trata de avanzar siempre hay que incorporar novedades y recientemente Mercadona ha anunciado un sistema alternativo de pescaderías e introdujo un nuevo parking en la entrada de sus supermercados. Además, la cadena de alimentación implementó un novedoso código QR que permite mejorar la trazabilidad de algunos productos y, por último, instaló un pequeño espacio con máquina de café para llevar.

Temas

Mercadona