Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en un municipio de 4.000 habitantes y otro premio de 565.440 euros en una localidad valenciana
Navarro abraza a Mazón tras formar Consell, una imagen de otros tiempos. IVÁN ARLANDIS

Nuria Montes, los abrazos rotos entre Mazón y Navarro

El jefe del Consell y el de la patronal maniobraron para colocar en Turismo a la dirigente de Hosbec pero al final fue un punto más de desencuentro

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:36

Uno de los mayores cabreos del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, estuvo motivado por la publicación, por parte de este periódico, de que ... la nueva consellera de Industria y Turismo iba a ser la entonces secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes. Al cabreo de Mazón había que sumar el del presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, que era el principal patrocinador de la aspirante. A ninguno de los dos, cuando aparentemente iban de la mano, les gustó que saltara la liebre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  2. 2

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  3. 3 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5

    El futuro del Valencia: Chen muestra el camino a Lim
  6. 6

    Una patrulla vecinal en Alfarb detiene a un ladrón que ha cometido más de 100 robos
  7. 7 El sexto hombre más rico del mundo abandona BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del planeta
  8. 8 El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España
  9. 9 Un juez destierra de Turís a un ladrón tras ser detenido cuatro veces por 70 robos en coches
  10. 10 Mompó, a Bielsa: «Me pide que reciba a las víctimas de la dana. ¿Ha recibido usted a los familiares de las niñas que murieron en el hinchable de Mislata?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Nuria Montes, los abrazos rotos entre Mazón y Navarro

Nuria Montes, los abrazos rotos entre Mazón y Navarro