El conseller observa uno de los vehículos eléctricos de la Feria.

Martínez Mus anuncia una inversión de 365 millones para la electrificación del transporte metropolitano en Ecomov

El conseller llama a acelerar la descarbonización y reivindica la rápida reconstrucción de las infraestructuras dañadas por la dana como ejemplo de resiliencia en la inauguración de la feria organizada por LAS PROVINCIAS

Kike Cervera

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:04

La décima edición de Ecomov, la gran feria de la movilidad eléctrica organizada por LAS PROVINCIAS, ha abierto este viernes sus puertas en el ... Tinglado 2 de La Marina de Valencia con un mensaje claro: «la descarbonización del transporte es un reto inaplazable, el camino será más o menos duro, pero su final está escrito». Así lo ha subrayado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, quien ha ensalzado a Ecomov como «el mayor evento en España de vehículos ecológicos» y un foro de referencia «para acercar la tecnología a la ciudadanía, generar confianza y romper barreras de acceso, tanto informativas como económicas».

