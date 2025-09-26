Martínez Mus anuncia una inversión de 365 millones para la electrificación del transporte metropolitano en Ecomov

La décima edición de Ecomov, la gran feria de la movilidad eléctrica organizada por LAS PROVINCIAS, ha abierto este viernes sus puertas en el ... Tinglado 2 de La Marina de Valencia con un mensaje claro: «la descarbonización del transporte es un reto inaplazable, el camino será más o menos duro, pero su final está escrito». Así lo ha subrayado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, quien ha ensalzado a Ecomov como «el mayor evento en España de vehículos ecológicos» y un foro de referencia «para acercar la tecnología a la ciudadanía, generar confianza y romper barreras de acceso, tanto informativas como económicas».

Además, Martínez Mus ha recordado que la movilidad eléctrica «no es sólo una tendencia, sino una medida clave para mitigar los efectos del cambio climático y la contaminación urbana», y ha defendido el papel del transporte público como «columna vertebral de una sociedad cohesionada y sostenible».

Durante su intervención, el conseller ha detallado las actuaciones que la Generalitat está impulsando para reforzar esa transición energética. Entre ellas, la renovación de la flota de Metrobús, que pasará a ser eléctrica «en casi su totalidad» gracias a una inversión de 365 millones de euros en los próximos diez años. También ha destacado que ya se han puesto en marcha los seis contratos de servicio que estaban caducados, se han duplicado las frecuencias en el corredor noroeste y se han creado nuevas líneas, incluidas cuatro rutas nocturnas de fin de semana que conectan municipios como Llíria, la Eliana o Paterna con Valencia. «Nuestro compromiso es concluir la legislatura con nuevos contratos en el 100% del territorio», ha sentenciado.

El conseller ha querido, además, poner en valor la rápida recuperación de la movilidad tras la dana de 2024, que obligó a reconstruir carreteras, puentes y 50 kilómetros de la red de Metrovalencia dañados por las inundaciones. «Menos de once meses después hemos podido restablecer el 100% de la red, incorporando criterios de resiliencia y adaptación a fenómenos climáticos extremos», explicó, antes de recalcar que «la movilidad es también sinónimo de seguridad y de reconstrucción».

Tres días de prueba y debate

La cita de este viernes ha incluido, como previa, dos mesas de expertos que se han celebrado en la jornada inaugural: una sobre el futuro de la electrificación de las flotas de vehículos de empresa y otra centrada en la movilidad urbana sostenible y su adaptación tras la dana, que ha puesto sobre la mesa los retos de resiliencia que ya afrontan las ciudades mediterráneas. Ambas han evidenciado que la electrificación avanza, pero necesita un impulso claro.

En la primera, Tomás Balada (Grupo Mazo) ha hablado de la «obligación de cambio» pese a que hoy el modelo «sigue siendo menos rentable» y a la ansiedad que generan la autonomía y los tiempos de recarga de los vehículos. Javier Rodríguez (Power Electronics) ha reclamado un plan nacional de ayudas, una normativa clara para que las etiquetas Cero «lo sean de verdad» y ha denunciado la excesiva burocracia para instalar cargadores. Antonio García (Valencia Capital Verde Europea) ha defendido que la electrificación «es una oportunidad, no una imposición» y ha recordado que la EMT ya tiene en marcha una inversión de 172 millones para que todos sus autobuses sean eléctricos o híbridos en 2028. Jesús López (Iberdrola | bp pulse) ha subrayado la necesidad de colaboración público-privada para grandes bases logísticas pese a que «la demanda actual no cubre las inversiones» y, finalmente, Juan Jesús Sánchez (Disfrimur) ha pedido más ayudas y redes eléctricas para que Europa no quede rezagada frente a China, además de sentenciar que «no hay planeta B».

Por su parte, la segunda mesa ha puesto el foco en la capacidad de reacción ante una crisis sin precedentes como fue la del 29-O. Así, José Antonio Moreno (Autoridad de Transporte Metropolitano) ha recordado los más de dos millones de desplazamientos interrumpidos y el operativo con autobuses llegados de Madrid para restablecer el servicio. Manuel Ríos (Generalitat) ha destacado la lección de situar los centros de mando fuera de zonas inundables y el papel clave de la EMT, que aumentó un 40% su oferta. Juan José Alumbreros (EMT) ha explicado el plan para adquirir 120 autobuses eléctricos y 98 híbridos y electrificar cocheras antes de 2028, mientras Francisco J. García (FGV) ha incidido en la importancia de disponer de datos en tiempo real para atender a los usuarios.

«Una plataforma clave para impulsar la movilidad del futuro»

El contexto regulatorio aporta un atractivo adicional. La entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones en Valencia en 2026 está despertando un interés creciente por conocer las alternativas a los vehículos tradicionales. «Eventos como Ecomov son imprescindibles para los agentes del cambio», afirmó Martínez Mus, «porque acercan a la ciudadanía las soluciones que nos permitirán reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y avanzar hacia un modelo de transporte público más limpio y eficiente».

Con récord de marcas expositoras y un público cada vez más sensibilizado, Ecomov 2025 se confirma así como una plataforma clave para impulsar la movilidad del futuro y para mostrar que la transición hacia un transporte sostenible es ya una realidad en marcha.

En este sentido, hasta este domingo, el Tinglado 2 será un escaparate de las últimas soluciones de transporte sostenible, donde los visitantes pueden realizar pruebas gratuitas de vehículos con etiqueta Eco y Cero para recorrer los alrededores de La Marina, así como comparar tecnologías antes de decidir una compra. En esta edición participan 23 marcas y se ofrecen más de 50 vehículos para test-drive, desde microhíbridos hasta modelos 100% eléctricos.