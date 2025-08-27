ECOMOV 2025: Se acerca el momento del cambio

Hasta ahora, 23 marcas han confirmado su presencia en el décimo aniversario del evento de movilidad ecológica pionero de nuestro país, que se celebrará del 26 al 28 de septiembre

Miércoles, 27 de agosto 2025

Cada año que pasa ECOMOV crece más y más. Bate récords de asistencia, de pruebas, de ventas... y parece que este año se volverá a repetir, y no es para menos, ya que este evento pionero en España cumple diez años.

ECOMOV comenzó como un congreso de movilidad ecológica, pero ha terminado derivando en un gran acontecimiento en el que, de forma gratuita, se ofrece al público charlas de expertos, exposición de coches con comerciales de las marcas para poder comprar, 'test-drives'... e incluso volverá una vez más AUTO-ELECTRIC, la concentración de coches eléctricos de particulares que siempre da un plus de ambiente a un evento ya de por sí muy colorido en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad de Valencia: La Marina.

De momento, 23 marcas

Hasta ahora han confirmado su presencia en ECOMOV un total de 23 marcas. El público podrá ver, probar y comprar las últimas novedades del mercado con una gran variedad de tecnologías: micro-híbridos, híbridos, híbridos-enchufables o eléctricos. Todos los vehículos con etiquetas eco y cero tienen cabida en este evento organizado por este diario.

BYD, Dacia, Dongfeng, Ebro, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Lynk & Co, Mazda, MG, KGM, Subaru, Omoda, Jaecoo, Polestar, Renault, Toyota, Volvo y Xpeng son las protagonistas en las cuatro ruedas, mientras que habrá dos representantes de motos eléctricas con Velca y Ultraviolette.

Ampliar La zona de ‘test-drives’, siempre con mucha actividad.

En total, habrá hasta 47 modelos disponibles para los test-drive, que abrirán sus citas de reservas previas próximamente a través de la página web del evento: www.ecomov.es. Y, todo ello, si no se suma ningún modelo o marca más.

Horario habitual

La planificación del evento será la habitual de los últimos años. En el plano de los test-drive, el viernes 26 y sábado 27 de septiembre habrá un horario de once de la mañana a dos de la tarde. Luego, habrá un parón y se retomará la actividad desde las cuatro hasta las ocho en punto de la tarde. En el caso del domingo 28 de septiembre el horario matinal será el mismo, pero por la tarde las pruebas se llevarán a cabo desde las 16:00 hasta las 18:00 horas, momento en el que ECOMOV cerrará sus puertas.

Junto a todo esto, en la mañana del viernes tendrá lugar la jornada profesional, centrada en las empresas, flotas y, sobre todo, en las charlas de expertos que siempre suelen enriquecer este evento, y es que todavía hay muchas dudas que resolver y muchas cosas por descubrir en el mundo de la eco-movilidad. Además, como hemos mencionado anteriormente, la concentración de coches eléctricos AUTO-ELECTRIC también será otro de los atractivos, concretamente el domingo 28 de 11:00 a 15:00 horas.

Ampliar El viernes 26 el público podrá disfrutar de mesas de expertos.

Momento de comprar

Durante las fechas de ECOMOV será el momento perfecto para comprar un coche nuevo con etiqueta eco o cero, sobre todo por dos razones: la primera, como es habitual, las marcas vendrán al evento con promociones y condiciones especiales de feria; la segunda, porque a partir de final de año entra en vigor la Zona de Bajas Emisiones en Valencia, por lo que se acerca el momento del cambio. Por otro lado, la oportunidad de tener a todas las marcas mencionadas juntas en un mismo recinto ahorra mucho trabajo al comprador. En vez de estar recorriendo diferentes concesionarios en varios días, en el mismo Tinglado 2 de La Marina se pueden conocer de primera mano todas las novedades y comparar ofertas de las diferentes marcas. Y, si sumamos a todo ello que podemos probar estos coches que estemos buscando... estamos ante la oportunidad perfecta de compra para todo aquel que quiera dar el salto a la electro-movilidad.

Casi todo preparado

Próximamente a través de la web se podrán reservar las citas de pruebas, así como la inscripción a AUTO-ELECTRIC. Si el público solamente quiere acudir a la feria, la entrada es libre y gratuita, como siempre. El objetivo de acercar las nuevas formas de movilidad y las mejores ofertas al público valenciano sigue siendo una prioridad para este medio con esta larga tradición e historia en el mundo de la automoción. Cada vez queda menos para este evento imprescindible para los amantes del automóvil.