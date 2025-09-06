ECOMOV abre al público sus citas de test-drive

Esta décima edición se celebrará del 26 al 28 de septiembre en el Tinglado 2 de La Marina de Valencia

Nacho Martín-Loeches Valencia Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:11

El momento en el que se abren las reservas para los test-drive de ECOMOV es el indicativo de que el evento está a la vuelta de la esquina. A través de la página web oficial del evento (https://www.ecomov.es/reserva-pruebas-2025/), todo el público que quiera de forma gratuita puede concertar hasta tres pruebas de su modelo con etiqueta eco o cero de la DGT favorito.

Desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de septiembre abrirá sus puertas la décima edición de ECOMOV, la feria de movilidad ecológica pionera en España que ya se ha convertido en una tradición en Valencia para todos aquellos que buscan comprar un coche con etiqueta eco o cero con las mejores ofertas o, simplemente, para todos los que buscan probar y conocer las últimas novedades del mercado de forma totalmente libre y gratuita.

Como en todas las ediciones anteriores, las pruebas de los vehículos tendrán una duración de media hora y se llevarán a cabo por los alrededores de La Marina de Valencia tras salir desde la zona del Tinglado 2, lugar donde se encuentra también la zona expositiva de ECOMOV.

Ampliar Superficie expositiva, en el Tinglado 2 de La Marina de Valencia.

Desde ahí, todos los usuarios irán acompañados por un miembro de la marca que les ayudarán y les darán todas las indicaciones para sacarle el máximo partido en cada momento al vehículo. Y esto es algo bastante conveniente en coches electrificados, con los que en algunas ocasiones tenemos que 'reaprender' a conducir para sacarle todo el jugo, como la eficiencia de uso para reducir el consumo, la utilización de la frenada regenerativa, la adaptación a los nuevos sistemas tecnológicos y de ayudas que equipan los coches más modernos... ECOMOV es el lugar perfecto para conocer, probar y, sobre todo, comparar las últimas novedades del mercado, todo ello en un momento clave como el que llega a Valencia en 2026 con la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones.

Los horarios de apertura de la feria serán como en las últimas ediciones: el viernes 26 y sábado 27 de septiembre habrá un horario de once de la mañana a dos de la tarde. Luego, habrá un parón y se retomará la actividad desde las cuatro hasta las ocho en punto de la tarde. En el caso del domingo 28 de septiembre el horario matinal será el mismo, pero por la tarde las pruebas se llevarán a cabo desde las 16:00 hasta las 18:00 horas, momento en el que ECOMOV cerrará sus puertas.

Junto a todo esto, un año más, el viernes 26 de septiembre ECOMOV contará en su apertura con una jornada enfocada a los profesionales con mayor presencia de equipos de ventas a empresas, así como coloquios y mesas de expertos. Mientras que, el domingo 28 de septiembre volverá a celebrarse AUTO-ELECTRIC, la concentración de vehículos eléctricos que tanto éxito tuvo en 2023 y 2024, una jornada a la que el público puede apuntarse a través de la web de forma gratuita (https://auto-electric.ecomov.es).

Ampliar Coches que asistieron a la última edición de AUTO-ELECTRIC.

Un año más, se espera una edición de récord. ECOMOV, un evento organizado por el diario LAS PROVINCIAS, sigue siendo uno de los acontecimientos de eco-movilidad referentes a nivel nacional por tradición, ofertas y actividades.