Urgente Lafuente sucede a Navarro al frente de la CEV: «Frente a la polarización política, hemos dado una lección»
La consellera de Turismo, durante la presentación de destino gastronómico en Londres. LP

Marián Cano: «No vamos a abandonar la línea marcada por Mazón»

La consellera de Turismo pone en valor la labor del presidente al frente del Consell y presume de que su gobierno ha marcado un «antes y un después» respecto el Botánico

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:27

La resaca tras la dimisión de Mazón ha coincidido con la celebración de la World Travel Market de Londres, una de las ferias de ... mayor relevancia turística a nivel internacional, hasta la que este miércoles viajó la consellera de Turismo, Marián Cano, y en la que hasta que todo estalló durante el pasado fin de semana también se esperaba la presencia del presidente de la Generalitat.

