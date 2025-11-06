Marián Cano: «No vamos a abandonar la línea marcada por Mazón»

La resaca tras la dimisión de Mazón ha coincidido con la celebración de la World Travel Market de Londres, una de las ferias de ... mayor relevancia turística a nivel internacional, hasta la que este miércoles viajó la consellera de Turismo, Marián Cano, y en la que hasta que todo estalló durante el pasado fin de semana también se esperaba la presencia del presidente de la Generalitat.

Más allá del trabajo de promoción turística, que durante dos días se está llevando a cabo desde el equipo de Turisme Valencia y que concluirá hoy con diversas reuniones con turoperadores británicos, la consellera también ha tenido que desempeñar una labor puramente política al ser preguntada por la reciente salida del jefe del Consell.

La consellera de Turismo, una de las últimas en incorporarse al gobierno de Mazón, ha explicado que la dimisión del presidente valenciano no ha variado la hoja de ruta ni de su conselleria ni del propio Ejecutivo autonómico. Eso sí, primero ha asegurado que el Partido Popular -ha utilizado hasta en dos ocasiones el nombre del partido- no tiene pensado «abandonar la línea marcada por el president Mazó» para más tarde hacer uso de un plural mayestático al asegurar que tanto ella como el resto del Consell «vamos a seguir trabajando, vamos a seguir desarrollando nuestras acciones».

En la cartera que ella representa dentro del Consell, la línea de trabajo seguirá siendo la misma que antes de la salida de Mazón. «De cara al sector de turismo está clara nuestra línea. Es la sostenibilidad, la innovación y gestionar el turismo de tal manera que que los flujos en todos nuestro territorio lleguen a todo nuestro territorio, vertebrar, buscar esa cohesión territorial que nos está dando el turismo hoy en día», ha indicado Cano.

En lo que trasciende del turismo, la consellera no ha dudado en poner en valor el trabajo realizado por Mazón al frente de la Generalitat, del que ha destacado «políticas que están dando sus frutos», como la simplificación administrativa, la bajada de impuestos o la gratuidad educativa entre los 0 y los 3 años. Sin embargo, Cano no ha entrado a valorar detalles sobre la gestión de la dana, que ha terminado costándole el puesto a Mazón.

Asimismo, la consellera ha reconocido sentirse orgullosa de formar parte del Consell que, según ha comentado, ha marcado «un antes y un después» con respecto al gobierno del Botánico. «Yo creo que se ha marcado un antes y un después. Es una política con líneas claras, con líneas de simplificación, que era una de las mayores reivindicaciones que llevábamos años haciendo», ha indicado para concluir con un mensaje de continuismo, al menos hasta nuevo aviso: «Nosotros estamos muy orgullosos de salir en las políticas y vamos a seguir apostando por ellas y trabajando en ellas».