Marcos J. Lacruz: «Queremos que el Consell ofrezca el mismo trato a las renovables que ha dado a Cofrentes»

En un escenario cada vez más complejo a nivel geopolítico, la autosuficiencia energética cobra importancia. Desde la Asociación Valenciana de Empresas del sector de la ... Energía (Avaesen) la apuesta debe ser garantizar esa independencia energética para la Comunitat con todas las alternativas posibles, por lo que su presidente, Marcos J. Lacruz, reclama un trato equitativo entre las renovables y la nuclear para recuperar el tiempo perdido hasta el momento.

-Creo que es necesario un poco de contexto antes de entrar en matería, ¿cómo definiría la situación actual de las energías renovables en la Comunitat Valenciana?

-En el contexto actual, la Comunitat Valenciana tiene una muy buena irradiación solar, pero también tiene buenas redes de evacuación. Esto hace que nosotros tengamos unas oportunidades especiales dentro del marco europeo que desde la asociación siempre hemos lamentado que no sepamos desarrollar, que no sepamos sacar adelante. Toda la oportunidad que tenemos se ha desaprovechado en los últimos años.

-¿Qué es lo que ha fallado?

-Hablar del pasado es solo para hacer historia, porque nosotros siempre miramos al futuro. Pero es cierto que en el pasado siempre hemos tenido cierta timidez a nivel administrativo a la hora de posicionarnos y de desarrollar esto como merece. En la anterior legislatura había ciertas interpretaciones de si teníamos que empezar por los suelos o por los techos, pero al final en esa discusión absurda que otras comunidades no han tenido nos hemos quedado atrás. Esa idea, junto a que tampoco se ha dotado del personal necesario, ha hecho que en la Comunitat tengamos muchísima menos energía renovable de la que tiene cualquier otra comunidad y, desde luego, mucha menos renovable de la que nos correspondería.

-Habla en pasado. ¿Ha cambiado algo recientemente?

-Ahora mismo lo que hemos conseguido es que los trámites administrativos se simplifiquen y haya una ley mucho más orientada a que estas cosas se desarrollen en plazos razonables. También hemos conseguido desbloquear algunos de esos megavatios que estaban un poco colgando. Nosotros teníamos detectados unos 6.000 MW pendientes de desarrollo en la Comunitat. Esto se traduce en unos 5.500 millones de euros que habíamos solicitado los promotores y que estábamos dispuestos a ejecutar. De estos 6.000 se han ido liberando en los últimos años cerca de 1.000 o 1.200 más o menos. Nosotros hemos lamentado siempre que no haya un desarrollo decidido y acompasado en la Comunitat.

-Quizás aún estemos a tiempo, ¿no?

-Las redes en España empiezan a estar saturadas y nosotros no hemos podido vivir el momento dulce, hace tres o cuatro años, que era el momento más interesante desde el punto de vista de la inversión y ahora que nuestros proyectos más o menos pueden ir desarrollándose a una velocidad de crucero nos encontramos ya con una saturación de redes y con un sistema que ahora mismo está intentando absorber todo lo que se ha hecho en los años anteriores. Estos megavatios que llegan ahora, desde luego son bienvenidos, pero no llegan tampoco en el momento de máxima oportunidad que hubiera sido hace tres años, por ejemplo.

-Por tanto, ¿cuál es el desafío a corto plazo?

-Ahora mismo hay un desafío muy importante que es gestionar todo el volumen de energía que el país ha desarrollado. Toda esta gestión de esa energía renovable tiene que ver con refuerzos de red, pero también con la instalación de baterías. Y es aquí donde la Comunitat ha conseguido un avance con una legislación yo creo que puntera a nivel nacional en cuanto a almacenamiento energético. La administración, más allá de hacer una muy buena ley, lo que tiene que hacer es reforzar el personal administrativo, contratando si hace falta 50 nuevos ingenieros o subcontratándolos a Tragsa. Esta oportunidad que tiene la industria y que tiene nuestra tierra no puede depender de una timidez a la hora de reforzar al personal administrativo.

-Para ello se necesita inversión. ¿Echan en falta un compromiso firme por parte del Consell con las renovables similar al que han tenido en los últimos meses con la energía nuclear?

-Nosotros queremos lo mismo para nosotros y ya está. O sea, quiero decir, si el Consell estimó que Cofrentes es estratégico porque es energía producida en la Comunitat Valenciana, pues las plantas renovables tienen la misma consideración y de hecho ahora mismo lo que necesitamos es que se agilicen nuestros trámites y que en la medida de lo posible se consiga paliar el perjuicio que ya tenemos con una rebaja en tasas administrativas, por supuesto que sí. No entramos a valorar el origen de esa energía, pero si el Consell está diciendo que quiere premiar la energía hecha en la Comunitat, por nuestra parte fantástico. Aquí estamos nosotros dispuestos a hablar cuando quieran.

-¿Ya lo han hecho?

-Esta cuestión la vamos a abordar en breve con ellos.

-O sea, que todavía está pendiente.

-Sinceramente, no creo ni que tengamos que usar argumentos propios, aunque los tenemos. Pero con el mismo argumento de la administración de premiar la energía que se produce en la Comunitat nos serviría. Así que estaremos encantados de reunirnos y que se nos apliquen las mismas condiciones.

-¿Creen que tanto la administración como la ciudadanía todavía tienen una percepción equivocada respecto a las energías renovables?

-Dentro de una revolución energética, siempre habrá cosas que se puedan mejorar ¿no? Es cierto que algunas actuaciones que han sido polémicas se han visto finalmente descartadas, pues porque han entendido desde la Generalitat que no tenían sentido. Cumplimos los más altos criterios de conservación de la naturaleza y del paisaje. La prueba está en que muy pocos expedientes salen si no han sido convenientemente analizados.

-Más allá de las iniciativas públicas, cada vez surgen más proyectos de carácter privado en el entorno urbano. ¿Valencia está capacitada para ser una ciudad autosuficiente en materia energética?

-Nosotros como asociación somos los principales impulsores del autoconsumo en todas sus formas en la Comunitat, ya sea en industrias o en particulares. Dentro de 15 años todas las superficies tendrán energía solar fotovoltaica, que es lo que necesita este país y lo que necesita Europa. En el futuro nadie se lo pensará, será como tener un baño en casa, no será necesario pedirlo.

-¿Será así en todo tipo de viviendas?

-Sí. Allá donde haya un techo habrá una placa.

-Quizás primero deba encontrarse una solución a la crisis de la vivienda.

-Necesitamos que se refuercen también las redes, porque sin una electrificación, por ejemplo, no se pueden construir viviendas si no se les puede dar luz. O no se puede electrificar una industria, si no se le puede ampliar su potencia. Todo esto que no solo es de nuestro sector se incluye en un manifiesto que hemos publicado y con el que queremos hacer un llamamiento a la sociedad para que conozca la situación actual real.