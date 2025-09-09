El Ayuntamiento de Valencia compartirá tres cubiertas fotovoltaicas con comunidades de Benimaclet, Castellar-l'Oliveral y Ciutat Vella

El Ayuntamiento de Valencia compartirá el uso de tres cubiertas fotovoltaicas municipales con comunidades energéticas locales de Benimaclet, Ciutat Vella y de la pedanía de ... Castellar-l'Oliveral.

Para hacerlo posible, el Consistorio está ultimando la cesión de varias cubiertas municipales para Comunidades Energéticas Locales, CEL. De hecho, el Ayuntamiento ha identificado las tres primeras cubiertas que se prevé a ceder.

Tal como ha explicado el concejal delegado de Mejora Climática y Eficiencia Energéica, Carlos Mundina, «en el marco del plan estratégico de despliegue de energías renovables sobre espacio público, el gobierno municipal impulsa la cesión de cubiertas para el autoconsumo compartido de energía renovable sobre edificios municipales».

En la actualidad, Valencia dispone de una Comunidad Energética Local compartienda sobre un edificio municipal, la CEL de Castellar que, impulsada por el acompañamiento de Valencia Clima i Energia, ya inició su actividad e incluso ha accedido a su segunda cubierta en el Horno de Alcedo.

En estos momentos, desde los servicios municipales ya se están preparando los proyectos de ejecución de las instalaciones fotovoltaicas que tendrán que ejecutar las comunidades energéticas locales sobre las tres primeras cubiertas a compartir.

Estos proyectos reducirán el plazo de puesta en marcha de las instalaciones, agilizarán su ejecución y reducirán los costes de las CEL. Con ello, ha subrayado el concejal Mundina, el Ayuntamiento apuesta por asegurar un modelo de energía compartida, alineado con la Misión Climática enfocada en la descarbonización de la ciudad a 2030, y la adaptación de ésta a los efectos derivados del cambio climático.

Mundina ha concluido subrayando la «apuesta de Valencia por la energía renovable, su uso compartido y la capacidad tractora y transformadora que tiene la ciudadanía en la transición energética urbana». «Por ello –ha concluido- desde el gobierno local estamos trabajando de forma decidida para facilitar el proceso y asegurar el éxito de un modelo que, siendo innovador, ha venido para quedarse».