Lafuente deberá decidir si Esther Guilabert, la persona de confianza de Navarro, continúa como secretaria general de la CEV

Más allá de las vicepresidencias, el organigrama de la CEV incluye dos cargos que resultan fundamentales para el día a día de la patronal: ... la dirección general y la secretaría general.

Respecto al primero, ocupado en la actualidad por Inmaculada García, el futuro presidente no debería plantearse grandes cambios. Fuentes cercanas a la patronal aseguran que García es una figura clave en el seno de la CEV, puesto que cubre las necesidades técnicas a la perfección. Sin embargo, en la secretaría general, puesto que ocupa Esther Guilabert, es donde surgen las principales dudas con vistas al nuevo mandato de Lafuente.

La continuidad de Guilabert, que en los últimos cuatro años ha estado estrechamente vinculada a Navarro, no está garantizada. La secretaría general es un puesto de máxima confianza del presidente y puede que Lafuente busque a alguien más cercano a su entorno para su etapa al frente de la patronal.

Guilabert fue la elegida por Salvador Navarro para reemplazar a Miguel Ángel Javaloyes, tras su jubilación en enero de 2022. Fue una elección estratégica por parte de Navarro, ya que Guilabert era por aquel entonces directora general de la Institución Ferial Alicantina (IFA). Es decir, un nexo de unión con el empresariado alicantino, que tantos quebraderos de cabeza ha generado durante los últimos tiempos a Navarro.

El binomio Navarro-Guilabert no parece haber sufrido las consecuencias de ese desgaste que ha afectado a la dirección de la patronal desde que se agudizaron los problemas con los empresarios del sur de la Comunitat.

De hecho, en 2023 la secretaria general de CEV se incorporó a la junta directiva de la CEOE de la mano de Navarro en sustitución de Joaquín Pérez, presidente de CEV Alicante.

Su figura ha sido clave sobre todo durante la segunda legislatura de Navarro, pero su nombre se sitúa ahora en la lista de las posibles salidas de la patronal. Ella misma tendrá que decidir si desea continuar, en caso de que Lafuente mantenga la apuesta que en su día hizo Navarro para ocupar la secretaría general.