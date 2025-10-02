Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Bonoloto de hoy miércoles: tres acertantes se reparten 180.000 euros
Alumnos de Formacion Profesional participan en un proyecto de colaboracion Jesús Signes

Labora lanza 69 cursos del nuevo grado C de Formación Profesional para encontrar trabajo en sectores estratégicos

Los cursos, los primeros de esta categoría que se sacan, se podrán solicitar hasta el 12 de octubre y se iniciarán el 3 de noviembre

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:05

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha abierto inscripción en 69 cursos del nuevo grado C de Formación Profesional (FP) en 44 centros de la Comunitat Valenciana. Se trata de los primeros cursos de grado C de Formación Profesional que se ofrecen en la Comunitat Valenciana, una nueva modalidad formativa introducida que forma parte del nuevo sistema unificado de FP y busca integrar mejor la formación con el mercado laboral.

La pre-inscripción a los cursos está disponible desde el 18 de septiembre y hasta el 12 de octubre a través de Punt Labora. Para seleccionar los cursos es necesario escribir 'Oferta Integrada' en el buscador. Los cursos se iniciarán el 3 de noviembre.

Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a una formación especializada, práctica y orientada al mercado laboral, permitiendo a los participantes adquirir competencias clave en sectores estratégicos. Así, los certificados de grado C se caracterizan por su enfoque técnico y profesional, y están diseñados para responder a las necesidades reales de las empresas y del entorno productivo.

Los cursos, por localidades en Valencia, Alicante y Castellón

En Xàtiva se concentran cursos muy diversos: desde atención sociosanitaria en instituciones y en el domicilio, hasta confección textil, pintura decorativa, montaje de instalaciones eléctricas, servicios de restauración y aprovechamiento del medio natural. En Sueca se ofrece formación en atención sociosanitaria en el hogar, mientras que en Canals se imparten cursos de corte y confección y de arreglos de vestuario a medida. Valencia destaca por su variedad: apoyo administrativo contable y fiscal, cambios de forma del cabello y coloración, instalación de placa de yeso, además de atención sociosanitaria en instituciones. Alboraya apuesta por técnicas de higiene facial y corporal. En Carcaixent se ofrecen programas de apoyo administrativo laboral e implantación de zonas verdes, mientras que en Navarrés se centra en aprovechamiento del medio natural.

En Alzira se ofertan cursos sobre instalaciones eléctricas y caloríficas; en Llíria y la Pobla de Vallbona sobre estética capilar y manicura; en Torrent sobre aplicaciones ofimáticas; en Requena y Utiel sobre actividades deportivas; y en Silla-Almussafes sobre contabilidad, soldadura y comercio.

En la provincia de Alicante, destacan Villajoyosa con cursos de tapicería y confección de cortinas, Alicante con formación en panadería, laboratorio de alimentos, jardinería y actividades marítimas (navegación, buceo y electricidad naval). Torrevieja ofrece cursos de electricidad, automoción y emergencias sanitarias, y en Elda se imparten sociosanitario, limpieza y administración. Elche se centra en mantenimiento de sistemas navales y repostería, mientras que Dénia apuesta por actividades de guía en montaña, medio acuático y automatización industrial en Xàbia. Alcoy imparte atención sociosanitaria y mantenimiento electrónico, además de formación en Cocentaina. Orihuela y Almoradíofrecen cursos agrícolas, de albañilería y electricidad, mientras que en San Vicente del Raspeig se imparten especialidades en hostelería, instalaciones frigoríficas, carrocería y restauración.

En Castellón de la Plana hay programas de lavandería, restauración y zonas verdes; en Vila-real sobre informática.

Los cursos, uno a uno

- Xàtiva: Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

- Canals: Operaciones de corte y confección en la industria textil

- Sueca: Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

- Valencia (Vila Barbera): Apoyo administrativo contable, financiero y fiscal

- Valencia (Artes Gráficas): Atención sociosanitaria en instituciones

- Alboraya: Técnicas de higiene facial y corporal y activos cosméticos

- Castelló: Implantación y mantenimiento de zonas verdes

- Canals: Confección y arreglos de prendas y complementos

- Villajoyosa: Tapicería para mobiliario y artículos de decoración

- Villajoyosa: Confección y montaje de cortinas y artículos para decoración

- Alicante (Los Ángeles): Jardinería y zonas verdes / Panadería y bollería / Laboratorio de análisis de alimentos

- Castellón de la Plana: Lavandería y lencería / Servicios en bar y cafetería

- Valencia (Vila Barbera): Cambios de forma del cabello, recogidos y coloración

- Almussafes: Servicios comerciales / Apoyo administrativo contable / Soldadura

- Navarrés: Aprovechamiento del medio natural

- Pobla de Vallbona: Técnicas de manicura y pedicura / Corte de cabello y estilismo

- Enguera: Servicios auxiliares en restaurante y bar

- Benilloba: Atención sociosanitaria en instituciones

- Cheste: Aprovechamiento del medio natural

- Torrevieja: Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes / Instalaciones eléctricas / Automoción

- Santa Pola: Mantenimiento naval / Repostería en restauración

- Dénia: Guía de montaña / Guía en medio acuático

- Cocentaina: Mantenimiento de automatismos eléctricos

- Alzira: Instalaciones caloríficas / Instalaciones eléctricas

- Xàtiva: Pintura decorativa y revestimientos / Montaje de instalaciones electrotécnicas y telecomunicaciones

- Valencia (Vila Barbera): Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos

- Utiel: Auxiliar en actividades deportivas

- Betxí: Montaje y mantenimiento de equipos informáticos

- Torrent: Aplicaciones ofimáticas

- San Vicente del Raspeig: Carrocerías / Instalaciones frigoríficas / Servicio de vinos / Servicios en restaurante

- Castalla: Atención sociosanitaria en el domicilio

- Xàbia: Instalaciones automatizadas

- Villena: Instalaciones eléctricas / Apoyo administrativo contable

- Almoradí: Instalaciones eléctricas

- Elda: Atención sociosanitaria / Limpieza en edificios

- Alicante (Isabel la Católica): Operaciones subacuáticas / Navegación en aguas interiores / Instalaciones eléctricas

- Orihuela: Actividades agrícolas / Albañilería y revestimientos

66 centros

La diversidad de centros participantes garantiza una amplia cobertura territorial y una oferta formativa adaptada a distintos perfiles y demandas. En concreto, en esta oferta se integran 31 centros de la provincia de Valencia, otros 31 en la de Alicante y 4 en la provincia de Castellón. Con esta acción, se refuerza el compromiso con una Formación Profesional moderna, flexible, vertebrada y conectada con el tejido empresarial.

Para llevar a cabo esta oferta, se ha realizado una inversión de 8,5 millones de euros, los cuales sufragarán todos los gastos derivados tanto de personal docente y experto como el propio gasto de los centros educativos e incluso el material necesario para el alumnado.

Cabe destacar la coordinación realizada entre los centros educativos y LABORA en relación a todos los trámites de inscripción, admisión y matrícula. La Conselleria destaca que se espera una alta participación por parte de jóvenes, profesionales en activo y personas en búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

