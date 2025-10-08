Los Jóvenes Empresarios de Valencia llenan el Talia con 'En sus Tacones' para reivindicar una empresa «más igualitaria y empática» Con Almudena Cid como invitada y más de 300 asistentes, la cita organizada por la AJEV ha convertido el teatro en un 'late-night' que sirva de «altavoz del cambio por la igualdad»

El Teatro Talia ha vuelto a ponerse los tacones —metafóricamente— para hablar de igualdad, liderazgo y cambio. La cuarta edición de «En sus Tacones», organizada por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV), se ha celebrado este martes con un lleno absoluto y una clara declaración de intenciones: demostrar que otra forma de hacer empresa «más paritaria, más empática y más sostenible» es posible.

El encuentro, que ha reunido a más de 300 asistentes, ha contado con la presencia de la exgimnasta olímpica y actriz Almudena Cid, protagonista de una cercana y divertida conversación conducida por Ana Vila, presidenta de AJE Comunidad Valenciana y vicepresidenta primera de AJEV, acompañada por Loreto Crespo, vicepresidenta tercera. Juntas han dado forma a un 'late-night' con momentos de humor, reflexión y emoción que el público ha celebrado con sonrisas y aplausos.

Inspirado en formatos televisivos de moda como 'El Hormiguero' o 'La Revuelta', el evento ha combinado entrevistas, música en directo y dinámicas participativas, donde se ha mostrado de primera mano al público cómo actúan los sesgos de género en el mundo laboral y empresarial. Además, la música y los juegos han servido de hilo conductor para dejar como mensaje de fondo que «la igualdad sigue siendo una asignatura pendiente».

Entre los momentos más inspiradores de la tarde han estado las intervenciones de Noelia Herrero, bombera del Ayuntamiento de Valencia y guía canina de rescate internacional, y Cristina Aguilera, árbitra de fútbol en ligas profesionales. Ambas han compartido sus historias personales de valentía y superación en sectores tradicionalmente masculinos, emocionando a los asistentes con su testimonio sobre la perseverancia, la pasión y la necesidad de abrir camino.

«Eventos como 'En sus Tacones' son necesarios porque todavía queda mucho camino por recorrer», ha recordado Paz Navarro, presidenta de AJEV, durante su intervención, quien ha subrayado que «sólo el 34 % de los emprendedores en España son mujeres, menos del 30 % ocupa puestos directivos y la brecha salarial sigue por encima del 18 %. Además, el 75 % de las tareas de cuidados sigue recayendo en mujeres, lo que limita su desarrollo profesional y empresarial». Además, en su reflexión final, Navarro ha defendido que la igualdad «no es sólo una cuestión de justicia social, sino un factor de competitividad y crecimiento»: «Las nuevas generaciones estamos demostrando que se puede liderar desde la empatía y la colaboración. La igualdad también es una forma de innovar».

Un formato en expansión

'En sus Tacones', que nació en Valencia y ya se ha replicado en Mallorca con AJE Baleares), prepara ahora su expansión a Albacete a través de AJE Castilla-La Mancha, consolidándose como un modelo de referencia dentro del ecosistema empresarial joven en España.

La cita, patrocinada por el Ayuntamiento de Valencia a través de la Concejalía de Igualdad, Caixa Popular y MAPFRE, ha dejado un mensaje claro: «la igualdad no se impone, se practica». Y a veces, como ayer en el Talía, también se celebra con humor, música y complicidad.