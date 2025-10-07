El 'holding' valenciano de tecnología y ciberseguridad Cuatroochenta crece un 28% en 2025

El grupo empresarial ('holding' en inglés) valenciano dedicado a la tecnología y a la ciberseguridad Cuatroochenta acelera su ritmo de crecimiento y lo sigue haciendo ... de forma rentable, con dos adquisiciones y acuerdos que validan su capacidad financiera. Así se desprende del informe financierodel primer semestre de 2025, publicado este martes en BME Growth, en el que el conglomerado mejora el importe neto de la cifra de negocios un 28% (por un 23% el año pasado) y alcanza los 17 millones de euros en ventas.

Todas las empresas que conforman el 'holding' han crecido en el primer semestre de 2025. Lo hacen apoyándose en un ingreso anual recurrente (ARR) de más de 21 millones de euros, un 8% más que en el último corte fijado en diciembre de 2024. Y de una forma rentable, con unas ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda, por sus siglas en inglés) de 1,9 millones de euros a 30 de junio, un 64% superior al del mismo periodo del año pasado, lo que supone un margen por encima del 11%.

La evolución de la compañía en BME Growth, segmento diseñado para pequeñas y medianas empresas que necesitan acceder a capital para expandirse, también ha sido ascendente. Cuatroochenta ha entrado en el índice de referencia IBEX Growth Market 15, que entre otros criterios valora la capitalización, el volumen de negociación y la liquidez de las cotizadas. En lo que va de año, las acciones de Cuatroochenta se han revalorizado un 50%, frente al 25% de media de las 15 empresas del citado índice.

El director financiero de Cuatroochenta, Javier Rillo, ha destacado la compra de 3ipunt (empresa de 'e-learning partner' de Moodle) en mayo y de MP Services (especializada en antifraude) en junio, ambas instaladas en Barcelona. «Estamos muy contentos de su integración dentro del grupo y seguimos analizando nuevas empresas para proseguir con la estrategia de crecimiento inorgánico», ha añadido.

Unas operaciones que han sido posibles gracias a recursos propios y financiación externa. «Los bancos han confiado en nosotros prestándonos 4 millones de euros para financiar esas compras rebajando los costes financieros», ha explicado Rillo.

Además, en el primer semestre de 2025 Cuatroochenta también ha contado con el apoyo de Eiffel Investment Group, el primer inversor institucional internacional que ha entrado en la compañía, con una emisión de bonos convertibles de 2 millones de euros, a los que se sumó una adquisición de acciones en mercado por valor de 300.000€.

Modelo propio de IA

Conforme recoge el informe financiero a 30 de junio, dentro de la estrategia de holding adoptada por Cuatroochenta, el departamento de Innovación Aplicada juega un papel clave. Entre sus objetivos, conseguir aplicar la inteligencia artificial en los distintos productos y servicios B2B como eje transformador en la sostenibilidad de los negocios de todas sus empresas.

Además, la compañía desarrolla un modelo propio de IA en el marco de un proyecto apoyado por el INCIBE, cuyos primeros resultados en el ámbito de la ciberseguridad, en concreto para clasificar alertas de forma automática para agilizar la respuesta a incidentes, están resultando un éxito gracias a la experiencia de Sofistic, su filial especializada en el sector, con su SOC 24/7.