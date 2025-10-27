Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza reclama el listado de llamadas del día de la dana que Mazón aportó a Les Corts
Colas en la zona de salidas de la terminal del aeropuerto de Manises. Jesús Signes

Así será el invierno en el aeropuerto de Manises: la conexión con Marruecos es la que más crece

El aeropuerto valenciano confirma su expansión internacional con un aumento tanto de plazas como de rutas en destinos como Italia, pero reduce la oferta de asientos para vuelos domésticos respecto al año pasado

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:17

Comenta

El aeropuerto de Manises esperá vivir su invierno más internacional. El arranque de la temporada, que comenzó este domingo y se extenderá hasta el ... 28 de marzo, está marcado por el incremento de plazas programadas por las aerolíneas que operan en el aeródromo valenciano. En total, se han programado 5,4 millones de asientos (llegadas y salidas) y alrededor de 30.800 vuelos comerciales para la temporada de invierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  4. 4

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  5. 5 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  6. 6 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universidad
  7. 7 El Valencia ya está en descenso
  8. 8 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universidad
  9. 9

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  10. 10

    El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así será el invierno en el aeropuerto de Manises: la conexión con Marruecos es la que más crece

Así será el invierno en el aeropuerto de Manises: la conexión con Marruecos es la que más crece