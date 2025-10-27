Así será el invierno en el aeropuerto de Manises: la conexión con Marruecos es la que más crece

El aeropuerto de Manises esperá vivir su invierno más internacional. El arranque de la temporada, que comenzó este domingo y se extenderá hasta el ... 28 de marzo, está marcado por el incremento de plazas programadas por las aerolíneas que operan en el aeródromo valenciano. En total, se han programado 5,4 millones de asientos (llegadas y salidas) y alrededor de 30.800 vuelos comerciales para la temporada de invierno.

En medio del debate sobre la necesaria ampliación de sus instalaciones y todavía sin que se hayan concretado los planes que Aena tiene previstos para el aeropuerto valenciano, en los próximos meses se espera un repunte de los viajeros que lleguen o salgan desde Valencia con destino a algún otro país, ya que sobre todo crece el número de asientos para vuelos internacionales, tanto a Europa como a África.

De hecho, la conexión que más se ha reforzado en comparación a la temporada de invierno del año pasado en cuanto a número de asientos ofrecidos es la que une Valencia con Marruecos. En concreto las cuatro rutas directas que unen el 'cap i casal' con el que será el único destino africano durante esta campaña de invierno han aumentado en un 42,4% el número de plazas ofertadas hasta alcanzar los 163.000 asientos ofertados.

El aeropuerto valenciano repetirá conexión directa con los cuatro destinos habituales del país africano. Es decir, durante la temporada invernal Valencia tendrá vuelos directos con Casablanca, Fez, Marrakech y Tánger. El primero es operado por la aerolínea Royal air Maroc y tendrá una frecuencia semanal de 6 vuelos, lo que supone aumentar en uno con respecto al invierno pasado. Las tres conexiones restantes dependen de Ryanair, que también incrementa la frecuencia de vuelos semanales tanto para Marrakech, que pasa de los 5 viajes del año pasado a los 7 de esta temporada, como para Tánger, que pasa de tener 4 conexiones a la semana a disponer de 6.

De tal modo, el continente africano es el que más crece porcentualmente respecto al año pasado. Sin embargo, Europa concentrará la mayor parte de los desplzamientos directos con detino o procedencia en el aeródromo valenciano. En concreto, Europa aglutina la mayoría de las plazas con más de 3,7 millones de asientos ofertados.

Dentro del Viejo Continente, Italia es el destino que más crece con respecto al año pasado, al crecer un 20,7% y quedarse al borde del millón de asientos programados (990.000). De hecho, el país itálico es uno de los que estrenarán conexión con Valencia este invierno. Wizz Air se encargará de recuperar la ruta directa entre Manises y Venecia a partir del 1 de diciembre.

Junto a Italia, también aumenta la oferta de asientos en otros destinos europeos como Alemania, con más de 410.000 plazas (+5,5%); Francia con más de 396.000 plazas (+6,4%) y una nueva conexión con Burdeos operada por Volotea; Reino Unido, con más de 371.000 (+4,6%); y Países Bajos con más de 360.000 plazas (+4,8%).

Además de las rutas de Venecia y Burdeos, el aeropuerto valenciano también recuperará su conexión directa con la ciudad rumana de Iasi, con la que Valencia ya estuvo conectada anteriormente. Asimismo, si se compara con el año pasado, Manises gana 8 rutas con destinos europeos (Ámsterdam con easyjet; Pozan, Pescara y Edimburgo con Ryanair; Hamburgo con Eurowings; y Montreal con Air Transat) y nacionales (Gran Canaria y Tenerife con Binter).

A pesar de que el mercado nacional seguirá siendo el que cuente con un mayor número de conexiones desde Valencia, este invierno sufrirá un descenso considerable en comparación al pasado curso. Así, el aeródromo valenciano conectará con 16 destinos nacionales a través de 29 rutas, lo que supone una pérdida de dos destinos y dos rutas en comparación al invierno de 2024-2025. El número de asientos ofertados por las aerolíneas dentro del mercado nacional es un 3,3% inferior, quedándose en los 1,4 millones de plazas disponibles.

En líneas generales, el aumento en el aeropuerto de Manises es del 6,6% en las plazas ofertadas por las aerolíneas y del 4,7% en las operaciones programadas, en relación a la pasada temporada invernal. De modo que, según ha informado Aena, el aeródromo valenciano mantiene «una gran conectividad durante la temporada de invierno» al contar con un total de 117 rutas, 4 más que el invierno pasado. En cuanto al número de aeropuertos con los que conecta, estos suman un total de 85 repartidos en 22 países. Todo ello, a través 25 aerolíneas que operan desde la terminal valenciana.