IBM busca en Valencia ingenieros y comerciales con idiomas especializados en tecnología

Eran las 10:32 horas cuando la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el presidente de IBM en España, Portugal, Grecia e Israel, Horacio ... Morell, cortaban la cinta azul que marcaba el inicio de la segunda andadura de la mercantil americana en la Comunitat. A pesar de que la compañía ya lleva un par de meses establecida en sus nuevas oficinas ubicadas en The Terminal Hub, donde ya trabajan los primeros empleados llegados de diferentes partes del mundo, el acto de este martes suponía el estreno oficial de un proyecto con el que la compañía pretende unificar en una misma sede la comercialización de productos tecnológicos de la marca por Europa, África y Oriente Medio y la formación de los futuros directivos de la compañía.

La venta digital es uno de los principales propósitos de IBM con la apertura de su nueva sede en la Marina de Valencia. De hecho, la compañía pretende incorporar «con la máxima rapidez posible» a un centenar de trabajadores con perfiles muy concretos. La multinacional busca ingenieros y comerciales especializados en el sector tecnológico que tengan un gran dominio de idiomas para su nueva oficina a orillas del Mediterráneo.

La idea que maneja la compañía es la de combinar innovación y talento mediante la contratación de personal cualificado y la formación de trabajadores propios para ofrecer «soluciones muy concretas a problemas reales», como explicaba el director del nuevo proyecto, Gabriele Crisman.

El número de empleados con el que contará IBM en el que será su cuarto proyecto en España ronda el centenar, aunque la compañía no descarta que pueda aumentar a medida que vayan surgiendo nuevas necesidades y oportunidades en el mercado. «No queremos cerrarnos a un número concreto. The Terminal Hub da la posibilidad de crecer conforme avanzamos», indicaban desde la dirección de la firma. Cabe recordar que el espacio disponible de crecimiento para IBM dentro de The Terminal Hub es de hasta 240 puestos de trabajo, aunque la firma ha descartado que esa sea la cantidad fija de trabajadores a la que aspiran.

En The Terminal Hub habrá empleados fijos de IBM, pero también ejecutivos junior que irán rotando por diferentes oficinas internacionales de modo que los planes de la compañía pasan por seguir creciendo en la ciudad. Por el momento, la compañía ya ha trasladado hasta sus nuevas oficinas a los primeros empleados y se encuentra en proceso de contratación tanto de talento valenciano como de trabajadores internacionales. «Todas las plazas están abiertas. Cuanto antes identifiquemos un talento, antes lo cotrataremos», explicaba Carina Viglietti, directora de ventas del digital sales de Europa, Oriente Medio y África en Valencia.

Además, la compañía contara con una aceleradora de talento propio en su nueva sede a través de la que formará a los futuros directivos de la compañía en turnos de doce meses. Según han explicado los directivos de la firma, IBM contará con una plantilla joven en Valencia, ya que además de los acuerdos alcanzados con las universidades valencianas para la captación de talento, el proyecto cuenta con el programa europeo IBM Sales Accelerator, que combina formación estructurada e inmersión práctica junto a expertos internacionales para los trabajadores de IBM llegados de otros puntos del planeta.

La nueva sede de IBM pretende ser una cantera de futuros directivos, ya que los trabajadores de la compañía que se formen en Valencia pasarán doce meses en la ciudad «para luego volver a su país y contaminar de talento a todo el mundo», como comentaba Horacio Morell. En esa línea, la multinacional norteamericana pretende imitar lo que en su día consiguió con su fábrica: «En su día la fábrica de aquí fue un espacio de formación de talento que ahora lidera otras empresas. Esto es una visión moderna de lo que entonces fue la fábrica».