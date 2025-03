IBM tendrá 240 trabajadores en The Terminal Hub y reafirma su intención de abrir una nueva sede

IBM descuenta los días para su regreso a Valencia. La próxima semana comenzarán a llegar, en turnos de 20, los empleados que trabajarán en la ... nueva sede de la multinacional norteamerciana, ubicada en The Terminal Hub. Allí la compañía reiniciará su andadura en la Comunitat treinta años después de la venta de su fábrica con algo más de 100 empleados durante una primera fase, que se multiplicarán por dos hasta alcanzar los 240 puestos de empleo una vez se consolide el proyecto de la tecnológica en Valencia.

La compañía, que anunció durante su presentación en el Ayuntamiento de Valencia que el retorno forma parte de «un proyecto de consolidación» en la ciudad, llega a la antigua estación marítima con un doble objetivo: por un lado hacer de Valencia un referente mundial en el campo de las soluciones tecnológicas y por otro nutrirse del ecosistema innovador de sus nuevas oficinas para desarrollar y formar talento procedente de diferentes puntos del planeta.

En The Terminal Hub habrá empleados fijos de IBM, pero también ejecutivos junior que irán rotando por diferentes oficinas internacionales de modo que los planes de la compañía pasan por seguir creciendo en la ciudad. De hecho, la firma no descarta tener que mudarse a otro espacio una vez alcance el máximo de la capacidad disponible en el edificio de La Marina, que en su caso es de 240 puestos de trabajo. En principio, el contrato de vinculación de la multinacional norteamericana con el espacio de La Marina es de más de tres años, aunque ni la compañía ni los dirigentes de The Terminal Hub han desvelado la duración concreta del contrato.

«IBM ha seleccionado España, Valencia y luego a nosotros. Ha validado lo que es nuestro modelo. Estamos ante una portunidad de convertirnos en el lugar de referencia del sur de Europa. Lo podemos conseguir atrayendo talento, apostando por innovación y proyectando calidad de vida. Se nos juntan todos los aspectos para acabar triunfando», ha explicado Ángela Pérez, presidenta del Valencia Innovation District, empresa gestora del edificio.

De hecho, el proyecto de IBM 'descuadra' con la idea original de The Terminal Hub, que nació con la idea de ser «un sandbox, un banco de pruebas» en el que diversas empresas vinculadas con la tecnología, la innovación y la sostenibilidad trabajan en un espacio conjunto en busca de sinergias.

«La misión de The Terminal Hub no es que vengan cinco empresas y que copen todo el edificio, sino que se cree un ecosistema. Preferimos tener diez empresas más pequeñas que cuatro empresas de 200 trabajadores. Con IBM nos desviamos de nuestra misión, porque considerábamos que habían hecho un esfuerzo importante por venir a Valencia», ha indicado el CEO de The Terminal Hub, Quique Calabuig.

El ejemplo de IBM sirve a los directivos de The Terminal Hub para confirmar que el proyecto está saliendo según lo previsto. En la actualidad, el edificio se encuentra al 80% de su capacidad, ya que cuenta con 81 empresas con unos seis trabajadores de media. Es decir, de un tamaño inferior a IBM, que es la que marca los límites de tamaño permitidos. Sin embargo, también existen compañías en las que únicamente el CEO está presentes en las oficinas de The Terminal Hub, ya que el propósito es que se genere un networking interno entre empresas de menor y mayor tamaño.

Eso sí, siempre con la tecnología y la innovación por bandera. De hecho, no todas las empresas que han querido acceder a alguno de los 572 puestos disponibles en The Terminal Hub han podido hacerlo, ya que desde Valencia Innovation Capital insisten en la importancia de crear un ecosistema que se retroalimente mediante nexos comunes entre todas las firmas allí presentes.

Existen tres membresías, FLEX (78 puestos), OFFICE (158 puestos) y FIXED (336 puestos). La membresía FLEX se orienta al nómada digital, que necesita un espacio de trabajo y tiene asiento en cualquier punto del edificio, con derecho a zonas de reuniones, atención telefónica y formación. Los puestos FIXED permiten tener un puesto fijo, siempre reservado y acceso a las zonas de cantina.

No obstante, la idea de convertir Valencia en una ciudad atractiva para las grandes tecnológicas merodea por The Terminal Hub. Para ello, consideran que la ciudad debe «ponerse las pilas» para conseguirlo. En ese sentido, Ángela Pérez ha lamentado la complicada relación público-privada que ha impedido el despegue del proyecto durante años y ha reclamado actuaciones conjuntas con el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Valencia para elaborar un plan común vinculado con el sector tecnológico «para toda la zona de la Marina».