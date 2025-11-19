Los 'guiris' sostienen el ocio nocturno valenciano

Cualquiera que haya salido en los últimos años por alguna de las discotecas más concurridas de Valencia, especialmente durante el verano, se habrá dado ... cuenta de algo: cada vez más turistas disfrutan de la oferta de ocio nocturno que existe en el 'cap i casal'. Lo mismo sucede en zonas altamente turistificadas como Alicante o Gandía y ni siquiera puede considerarse llamativo en localidades como Benidorm, donde es la tónica habitual desde hace bastantes años.

Y es que el turismo internacional tiene un peso cada vez mayor en la noche valenciana. Tal y como ha explicado el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, en la apertura del quinto Congreso Nacional de Ocio Nocturno, que se celebra en Valencia esta semana junto al décimo Congreso Internacional del sector, en el último año 4,7 millones de viajeros procedentes del extranjero visitaron discotecas o bares de copas durante su estancia en la Comunitat.

Un dato que se extrae de la encuesta FROTUR-EGATUR del INE y que refleja un crecimiento del 4,9% respecto al año previo. Un incremento que corrobora la idea de turismo experiencial cada vez más instaurada entre los viajeros internacionales. «Uno ya no elige un lugar por lo que va a ver, sino por lo que va a vivir», explicaba Camarero.

Sin embargo, el cambio de mentalidad, al menos en lo que respecta al ocio nocturno, no ha sido cosa de un año. Si los datos de visitantes extranjeros que disfrutaron de la noche valenciana en 2024 se comparan con los de antes de la pandemia, el crecimiento es mucho mayo. En concreto, la cifra del año pasado fue un 19,8% superior a la de 2019 en la Comunitat, con un repunte superior al 25% en la provincia de Valencia y un pico del 125% en la de Castellón.

La promoción de Valencia como destino con una amplia oferta de ocio nocturno, el crecimiento de los festivales o la creciente popularidad de Valencia como destino Erasmus pueden encontrarse detrás de este aumento de turistas internacionales, coloquialmente denominados 'guiris', en las discotecas valencianas, que ya se ha convertido en un pilar fundamental para el sector en la Comunitat.

De hecho, podría decirse que los visitantes internacionales han permitido que la noche valenciana viva un momento álgido, ya que las cifras de turistas nacionales que realizaron alguna actividad de ocio nocturno muestran una tendencia totalmente opuesta. En 2024, se registraron 1,78 millones de viajeros residentes en España que salieron a tomar copas o de discoteca durante su visita al territorio valenciano, lo que supone una caída el 10,7% respecto a 2023.

Un batacazo todavía mayor si se compara con las cifras prepandémicas. El descenso ha sido del 47,6% en la autonomía, mientras que por provincias la caída ha sido del 36,5% en Alicante; del 59% en Castellón y del 53,1% en Valencia, según los datos de la encuesta de turismo de residentes del INE.