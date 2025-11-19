Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La jueza pide a Vilaplana datos de su tarjeta para que el parking informe de a qué hora salió tras la comida en El Ventorro
Interior de una discoteca valenciana. Iván Arlandis

Los 'guiris' sostienen el ocio nocturno valenciano

Desde 2019 los turistas internacionales que visitan discotecas valencianas crecen un 20%, mientras que los visitantes nacionales caen casi un 50%

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:51

Comenta

Cualquiera que haya salido en los últimos años por alguna de las discotecas más concurridas de Valencia, especialmente durante el verano, se habrá dado ... cuenta de algo: cada vez más turistas disfrutan de la oferta de ocio nocturno que existe en el 'cap i casal'. Lo mismo sucede en zonas altamente turistificadas como Alicante o Gandía y ni siquiera puede considerarse llamativo en localidades como Benidorm, donde es la tónica habitual desde hace bastantes años.

