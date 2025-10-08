Gan Pampols: «El mejor agente sindical es el empresario. Si a él le va bien, al trabajador también»

El arranque del curso para el sector empresarial valenciano está marcado, como no puede ser de otra manera debido a la catástrofe que tuvo ... lugar hace casi un año, por la recuperación y el regreso a la normalidad. Es por ello que la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) se decantó por la figura del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Gan Pampols, para mantener la primera reunión de la nueva campaña con el propósito de conocer los avances y las líneas de actuación de cara a los próximos meses.

El vicepresidente ha detallado los trabajos realizados durante sus once meses en el Consell, poniendo en valor medidas como el Plan endavant, del que ya están en marcha el 38 % de las iniciativas, y ha animado al sector empresarial a seguir adelante para «identificar áreas de impulso» que con la colaboración de la administración puean reforzar la economía de la Comunitat Valenciana.

En esa línea, Gan Pampols ha hecho un llamamiento a los empresarios valencianos para que se asocien, sobre todo en las zonas industriales que sufrieron mayores daños durante la dana, y a que arriesguen en la búsqueda de nuevas áreas de desarrollo. «Solo serán ellos los que añadiendo valor van a mejorar esa situación y ese valor se añade con la tecnología, con la innovación, con esas nuevas áreas que son disruptivas», ha comentado el encargado de la recuperación en el Consell.

Figuras destacadas del sector empresarial valenciano, como Federico Félix, han salido satisfechas de la reunión mantenida este miércoles con el representante del Consell, aunque reclaman agilidad a la hora de ejecutar medidas para que una dana como la del año pasado no vuelva a suceder. «Solucionar las cosas es posible si se hace todo bien y cuanto antes», ha comentado el emrpesario que ha asegurado que Gan Pampols es «perfecto conocedor de la problemática» que afronta el sector empresarial de la Comunitat un año después de la trágica riada.

Sin embargo, la intervención de Gan Pampols tras su reunión con el presiente de AVE, Vicente Boluda, no solo ha puesto el foco en el empresario, sino también en el asalariado. En un intento de elogiar la labor del sector empresarial y de incentivar esa búsqueda de nuevas oportunidades tras la catástrofe, el vicepresidente segundo ha indicado que «el mejor agente sindical que puede tener una empresa es el propio empresario». El representante del Consell ha asegurado que si al empresario de una compañía le va bien «es el que hace que sus trabajadores estén bien, vivan bien, estén a gusto, disfruten con lo que hacen».

Una declaración con la que se pretende elogiar el esfuerzo del empresariado y se anima a seguir apostando por la Comunitat, pero que puede generar polémica. Cabe recordar que los últimos presupuestos del actual Consell ya abrieron una brecha con los agentes sindicales al recortar las cuantías destinadas para estas organizaciones, así com para la patronal.

Respecto a su trabajo al frente de la conselleria, Gan Pampols ha reconocido que «todo es susceptible de hacerse mejor, de hacerse en menos tiempo», por lo que ha recalcado que le hubiera gustado «ser mejor» y «hacer más cosas». Sin embargo, el teniente general se marcha satisfecho con su trabajo. Durante la reunión, y según ha informado su propia conselleria, el teniente general ha justificado los trabajos ejecutados hasta el momento: «Sabemos que queda mucho por hacer, pero también es cierto que se ha avanzado mucho», ha señalado el vicepresidente, tras reiterar el compromiso del Consell de «seguir trabajando en infraestructuras más seguras y con mejores prestaciones».

En esa línea, Boluda ha catalogado de «magnífico» el trabajo realizado por el responsable de la recuperación económica y social en el Consell: «Quiero públicamente agradecerle trabajo que ha realizado durante estos meses, que creemos que ha sido magnífico y que ahora deben de aprovechar a los que les compete».