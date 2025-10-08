Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vicente Boluda, presidente de AVE, y Gan Pampols, tras su reunión de trabajo. EP

Gan Pampols: «El mejor agente sindical es el empresario. Si a él le va bien, al trabajador también»

El vicepresidente, que reconoce estar parcialmente satisfecho por su labor en el Consell, anima al sector empresarial a «arriesgar» para dar un impulso a la economía valenciana tras la reconstrucción

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:41

Comenta

El arranque del curso para el sector empresarial valenciano está marcado, como no puede ser de otra manera debido a la catástrofe que tuvo ... lugar hace casi un año, por la recuperación y el regreso a la normalidad. Es por ello que la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) se decantó por la figura del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Gan Pampols, para mantener la primera reunión de la nueva campaña con el propósito de conocer los avances y las líneas de actuación de cara a los próximos meses.

