Joana Devon, Olga García, Gracia Burdeos, Ana Colonques, María José Mainar, Mª Ángeles Fayos y Emi Boix en la Albufera.

Las mujeres empresarias ya no llevan traje (y lo han demostrado)

La semana ha vuelto a la plena actividad social después del parón veraniego con reaperturas como la ya clásica cita de Cámara Valencia con los empresarios en la Albufera

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:32

Las mujeres teníamos una asignatura pendiente con nuestra vestimenta en el trabajo. Es verdad que habíamos empezado a ocupar poco a poco cargos directivos y ... a sentarnos en consejos de administración, pero a cambio habíamos renunciado a nuestra feminidad, mimetizando la forma de vestir masculina, pensando que al vestir como ellos tendríamos más autoridad. Vamos, ¡como si llevar una americana con hombreras te convirtiese en una gran gestora de fondos de inversión! Aún así, las mujeres caímos en la trampa y a ver quién era la guapa que se presentaba en una reunión con un vestido de cóctel de estilo años cincuenta con cintura ceñida, metros de falda y zapatos de tacón. En su lugar, triunfaban los trajes chaqueta de Armani con sus hombreras tremendas, que transmitían poder y autoridad. No había lugar para la coquetería.

