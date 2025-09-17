Las mujeres empresarias ya no llevan traje (y lo han demostrado)

Las mujeres teníamos una asignatura pendiente con nuestra vestimenta en el trabajo. Es verdad que habíamos empezado a ocupar poco a poco cargos directivos y ... a sentarnos en consejos de administración, pero a cambio habíamos renunciado a nuestra feminidad, mimetizando la forma de vestir masculina, pensando que al vestir como ellos tendríamos más autoridad. Vamos, ¡como si llevar una americana con hombreras te convirtiese en una gran gestora de fondos de inversión! Aún así, las mujeres caímos en la trampa y a ver quién era la guapa que se presentaba en una reunión con un vestido de cóctel de estilo años cincuenta con cintura ceñida, metros de falda y zapatos de tacón. En su lugar, triunfaban los trajes chaqueta de Armani con sus hombreras tremendas, que transmitían poder y autoridad. No había lugar para la coquetería.

Afortunadamente, de un tiempo a esta parte las mujeres han ido incorporando cada vez más piezas femeninas en su armario de trabajo y eso no sólo tiene que ver con la forma de vestir, sino también con nuestra forma de ser lideresas, nosotras somos más de colaborar y menos de enfrentamientos, de convertir los despachos en lugares más amables y acogedores.

La feminización de las empresas ha llevado la alegría al aburrido mundo masculino. En las fotos se nota enseguida. Ellos, vestidos con traje marino o gris, son una imagen monocolor, mientras que nosotras, con nuestros vestidos y trajes chic, ponemos el contrapunto. Es lo que sucedió hace unos días en el encuentro empresarial que organiza cada año José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio, donde reúne a lo más granado de las empresas valencianas, esas que exportan a medio mundo y se hablan de tú a tú con multinacionales. Allí, con la 'crème de la crème' del poder valenciano, las mujeres son cada vez más y ponen un toque de glamur frente al uniforme masculino. Qué alegría da ver a Joana Devon -delegada de Smurfit Westrock-, Olga García -directora territorial de CaixaBank-, Gracia Burdeos -de SPB-, Ana Colonques -Porcelanosa-, María José Mainar -vicepresidenta de Cámara-, Mª Ángeles Fayos -Teatro Olimpia- y Emi Boix, presidenta de IVEFA, asociación de la empresa familiar, juntas en una foto, todas en máximos cargos directivos y empresariales y ninguna con traje chaqueta gris. Olé, olé y olé.