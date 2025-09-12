Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco José Gan Pampols, durante una comparecencia. Efe

Gan Pampols, en su cuenta atrás

El regreso a sus consellerias de la docena y media de subdirectores generales que han participado en el Plan de Recuperación marca el inicio de la salida del vicepresidente, muy probablemente en noviembre

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:48

La salida de Francisco José Gan Pampols de la vicepresidencia segunda del Consell será realidad en las próximas semanas. No es en sí un hecho ... noticioso, porque fue el propio teniente general el que puso fecha a su marcha antes de verano, cuando la concretó en el último trimestre del año. Este miércoles, su departamento activaba el regreso a sus respectivas consellerias de los 17 subdirectores generales que llegaron a la vicepresidencia para ayudar en el diseño de las medidas del Plan de Recuperación. «La Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana inicia una nueva fase en la ejecución del Plan Endavant tras activar el 40 % de las medidas y definir temporalmente el inicio de las acciones», señalaba su departamento en un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  2. 2

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  3. 3

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  4. 4

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  5. 5 Una mujer logra una pensión de 2.071,29 euros al compatibilizar jubilación y viudedad después de que la Seguridad Social lo impidiera por ser incompatible
  6. 6 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  7. 7

    La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta
  8. 8 Retrasos en cuatro líneas de Metrovalencia por problemas de suministro eléctrico
  9. 9

    Los exclusivos eventos de Rosa Castellví y José María Pacheco en Xàbia
  10. 10 Una mujer con cáncer consigue la pensión por incapacidad permanente total después de que la Seguridad Social se la denegara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Gan Pampols, en su cuenta atrás

Gan Pampols, en su cuenta atrás