Gan Pampols, en su cuenta atrás

La salida de Francisco José Gan Pampols de la vicepresidencia segunda del Consell será realidad en las próximas semanas. No es en sí un hecho ... noticioso, porque fue el propio teniente general el que puso fecha a su marcha antes de verano, cuando la concretó en el último trimestre del año. Este miércoles, su departamento activaba el regreso a sus respectivas consellerias de los 17 subdirectores generales que llegaron a la vicepresidencia para ayudar en el diseño de las medidas del Plan de Recuperación. «La Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana inicia una nueva fase en la ejecución del Plan Endavant tras activar el 40 % de las medidas y definir temporalmente el inicio de las acciones», señalaba su departamento en un comunicado.

Gan Pampols fue nombrado vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana hace poco menos de un año, el 19 de noviembre, sólo unas semanas después de que la dana arrasara media provincia de Valencia. El jefe del Consell le encargaba la misión –nunca mejor dicho- de liderar la reconstrucción de una provincia devastada por la riada, de diseñar el plan para volver a poner en pie infraestructuras y servicios, de recuperar en la medida de lo posible la normalidad en el día a día de las comarcas afectadas, asumiendo que las 228 víctimas mortales harían imposible recuperar una normalidad plena.

Durante este tiempo, y más allá del resbalón con la modificación del tope de los sueldos de los altos cargos en el que se metió el Palau de la Generalitat antes de saber que su incorporación la hacía innecesaria, Gan Pampols y sus más estrechos colaboradores se han dedicado a visitar las localidades afectadas por la riada, a diseñar el plan para la recuperación –el Plan Endavant-, un documento que recoge 400 actuaciones y cuya síntesis cuenta con 700 folios, y a poner en marcha el calendario para la recuperación.

El vicepresidente segundo ha tenido, no obstante, menos protagonismo del que cabía esperar, probablemente porque el impulso de las obras más inmediatas de recuperación de infraestructuras y servicios desde la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que dirige Vicente Martínez Mus ya estaba en marcha a la llegada del teniente coronel. El diseño del Plan, de hecho, tiene un carácter mucho más orientado al medio y largo plazo.

La polémica con el alto comisionado del Gobierno para la reconstrucción, José María Ángel, y su título universitario, que derivó en su dimisión del cargo, ha contribuido además a retrasar la necesaria coordinación entre administraciones en las labores de reconstrucción.

Con todo, la labor de su departamento ha permitido cohesionar el trabajo de todo el Consell a la hora de afrontar la reconstrucción de la provincia de Valencia. Gan Pampols también se ha reunido con las víctimas de la dana para explicarles su Plan, ha recibido sus aportaciones, y ha reforzado la imagen de implicación del Gobierno valenciano en la reconstrucción.

En el comunicado hecho público este miércoles se explica que para el desarrollo del Plan Endavant, desde el departamento que dirige Gan Pampols se constituyó un equipo multidisciplinar con técnicos procedentes de todas las consellerias que ha llevado a cabo labores de asesoramiento, en base al conocimiento específico que tienen estos profesionales de las diferentes materias.

La labor de estos subdirectores ha sido también la de servir de enlace con sus consellerias de origen para evitar así compartimentos estancos en el diseño de las medidas y que el plan tenga un carácter transversal.

¿Y ahora qué? La salida de esos subdirectores generales anticipa la inminente salida del Consell de Gan Pampols, que se producirá muy probablemente en el mes de noviembre, tras la celebración del Funeral de Estado en recuerdo de las víctimas del 29 de octubre. La marcha de Gan Pampols abre la puerta a una remodelación del Consell que Mazón perfila desde hace semanas, con la duda de si limitarla a cubrir la salida de Gan Pampols con un nuevo vicepresidente segundo o, como alternativa, definir una remodelación más en profundidad. El Palau de la Generalitat guarda silencio respecto a por cuál de las dos alternativas se inclinará el jefe del Consell.