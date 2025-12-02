Furor en España por esta moneda: se ha revalorizado un 300% en dos semanas y se vende por 230 euros Conmemora el 175 aniversario del Primer Sello y ya no está disponible en la tienda oficial de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

J.Zarco Valencia Martes, 2 de diciembre 2025

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) lanzó hace apenas un par de semanas la moneda de plata de 10 euros conmemorativa del 175 aniversario del Primer Sello en España y el interés por conseguirla ha sido tan elevado que en tiempo récord se ha agotado.

La tirada limitada de 4.000 unidades salió con un precio de 75 euros y ya no hay stock disponible en la tienda oficial. Por ello, ha disparado su cotización en el mercado secundario, vendiéndose actualmente entre 180 y 230 euros, lo que supone una revalorización de un 300%, según recoge el portal Monedatos.com.

La moneda es conmemorativa del 175 aniversario del primer sello postal español, como homenaje a este hito de la filatelia nacional. En el anverso se reproduce la imagen del primer sello de Correos emitido en España en 1850 y en el reverso incluye una representación del plano de Madrid de mediados del siglo XIX, legajos de cartas y una bicicleta utilizada por los carteros en los años sesenta.

¿A qué se debe este furor por esta pieza? Los analistas de Monedatos explican que «no solo han acudido los coleccionistas de monedas habituales. Al conmemorar el primer sello de España, ha atraído masivamente a los filatélicos (coleccionistas de sellos) y a una gran masa de trabajadores de Correos que ven en la pieza un objeto de identidad profesional».

También recalcan que ha sido una de las emisiones en euros más deseadas de los últimos años, siguiendo el ejemplo de la moneda de 300 años de Correos o la pieza del 175 aniversario de la Guardia Civil, cuyo precio de mercado oscila actualmente en torno a los 650 euros.

