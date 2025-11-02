La moneda de 50 céntimos que puedes vender por hasta 11.200 euros Es una pieza especial francesa

Si revisas tus bolsillos y tienes una moneda de 50 céntimos, existe una pequeña posibilidad de que te lleves una gran alegría. Si por casualidad tienes la pieza francesa conocida como 'La Sembradora', podrías llegar a venderla por hasta 11.200 euros en subastas privadas y portales especializados.

Los amantes de la numismática buscan monedas que por el evento que conmemora o en ocasiones simplemente por un error de acuñación pueden alcanzar un gran valor. Cuando el euro llegó a Europa, Francia Francia eligió tres diseños: el Árbol de la Vida para las monedas de 1 y 2 euros, Marianne para las de 1, 2 y 5 céntimos, y La Sembradora para las de 10, 20 y 50 céntimos.

El modelo actual de 10, 20 y 50 céntimos será reemplazado y en consecuencia ha adquirido un valor más elevado al ser más escaso entre los coleccionistas. El gobierno francés cambiará su diseño y eliminará la imagen de la campesina por otros dibujos.

En este sentido, en portales especializados se vende por alrededor de 1.500 euros, pero debes comprobar bien que en ella se encuentra una mujer esparciendo semillas en un campo con un vestido largo.

La moneda de 50 céntimos por la que pagan hasta 11.200 euros tiene en el reverso escrito '50 EURO CENT' junto con la marca del grabador Luc Luycx y un mapa de Europa. En el anverso aparece La Segadora rodeada por estrellas de la Unión Europea y las iniciales RF de la República Francesa.

Tiene un diámetro de 24,25 milímetros, un grosor de 2,38 milímetros y pesa 7,80 gramos. Está fabricada en aleación de aluminio y latón conocida como 'oro nórdico'.

