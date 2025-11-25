Ford Almussafes detendrá totalmente su producción los días 28 de noviembre y 1 de diciembre

La agonía con la que los trabajadores de la fábrica de Ford en Almussafes están terminando el año todavía se agrava un poco más. Tras el reajuste del calendario de trabajo realizado a finales de octubre, ... en el que la empresa y los sindicatos acordaron detener la planta de producción durante 13 días entre los meses de noviembre y diciembre, ahora se añade la detención también de la planta de motores durante dos jornadas.

La nueva medida se enmarca dentro del calendario de aplicación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) RED, que se aplica desde hace meses por la falta de trabajo para la plantilla actual. Así, el día 28 de noviembre y el 1 de diciembre, en los que ya estaba programada la detención de la planta de producción, se realizará una parada de la actividad en motores.

El anuncio se ha producido después de que los representantes de la empresa y de los sindicatos se reunieran en la mañana de este martes.

El calendario de paradas en la fábrica actualizado refleja, tras esta última actualización, que la producción se detendrá los días 3, 10, 17, 24, 25, 26, 27 y 28 de noviembre y los días 1, 17, 18, 19 y 22 de diciembre. A esto hay que sumarle los días de vacaciones navideñas y los fines de semana.

Las cifras de producción de la firma del óvalo de este 2025 se verán afectadas por las continuas detenciones en la producción que se han ido realizando a lo largo del año. La cifra de coches elaborados no solo no superará a la del curso previo, sino que será mucho menor. De los 120.127 modelos que salieron de la única fábrica de Ford en España en 2024, se prevé que se pase a una producción que se sitúe incluso por debajo de las 100.000 unidades.

Cabe recordar que los sindicatos estimaron que la factoría necesita una producción superior a las 200.000 unidades para tener capacidad de mantener la totalidad del empleo actual.