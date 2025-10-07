Feria Valencia invierte casi 3 millones en un techo solar del tamaño de dos Mestallas capaz de abastecer 900 hogares

Feria Valencia acelera su transición energética con una inversión cercana a los 3 millones de euros destinada a transformar 40.000 metros cuadrados de ... sus cubiertas en un gran huerto solar. La instalación de las placas, cuya superficie neta equivaldrá a dos veces el campo de Mestalla, será capaz de generar la electricidad necesaria para abastecer a 900 hogares y reducirá un 41% la factura energética del recinto.

El nuevo huerto solar se instalará sobre los pabellones 1, 2, 3 y 4, y contará con un total de 4.600 paneles fotovoltaicos de última generación que ocuparán 12.000 m² netos. La potencia total alcanzará los 2.450 kilovatios, lo que permitirá ahorrar más de 4 millones de kilovatios hora al año y evitar la emisión de 500 toneladas de CO₂.

Además, la iniciativa incluye la sustitución de 18.000 luminarias por sistemas LED más eficientes, con los que se reducirá en un 65% la potencia instalada y se reforzará la sostenibilidad de las instalaciones. Según el calendario previsto, los trabajos de instalación concluirán a finales de 2025, mientras que el sistema completo estará operativo a comienzos de 2026.

El proyecto, enmarcado dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) y financiado con fondos Next Generation EU, consolida a Feria Valencia como uno de los recintos feriales más sostenibles del país. La adjudicación de la obra recae en la UTE Ferrovial Energía S.A. – Iberdrola Clientes S.A., y el proyecto técnico ha sido desarrollado por Letter Ingenieros, con un coste adicional de 131.000 euros.

La presidenta de Feria Valencia, la consellera Marián Cano, ha destacado que esta actuación «responde a un modelo de gestión responsable que combina competitividad económica con sostenibilidad medioambiental». Por su parte, el director general, Mariano Clemente, ha subrayado que se trata de una «inversión estratégica para el futuro de la institución»: «La sostenibilidad es hoy uno de los ejes centrales de nuestra gestión. Feria Valencia va a implicarse con la máxima intensidad en todas aquellas iniciativas que conjuguen actividad económica con compromiso social y medioambiental», señaló.

Con este proyecto, Feria Valencia refuerza su papel como referente nacional en eficiencia energética, dando un paso más en su objetivo de convertir la innovación y la sostenibilidad en motores de desarrollo económico para la Comunitat Valenciana.