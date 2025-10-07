Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
Recreación de cómo quedará la cubierta una vez instalado el huerto solar LP

Feria Valencia invierte casi 3 millones en un techo solar del tamaño de dos Mestallas capaz de abastecer 900 hogares

El nuevo huerto fotovoltaico se instalará sobre los pabellones 1, 2, 3 y 4, contará con un total de 4.600 paneles y reducirá un 41 % la factura energética del recinto ferial

Kike Cervera

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 11:38

Feria Valencia acelera su transición energética con una inversión cercana a los 3 millones de euros destinada a transformar 40.000 metros cuadrados de ... sus cubiertas en un gran huerto solar. La instalación de las placas, cuya superficie neta equivaldrá a dos veces el campo de Mestalla, será capaz de generar la electricidad necesaria para abastecer a 900 hogares y reducirá un 41% la factura energética del recinto.

