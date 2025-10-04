Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Asistentes a Feria Habitat. Irene Marsilla

Feria Hábitat cierra su edición más breve igualando la asistencia del año pasado

La organización estima que 40.000 asistentes han visitado las instalaciones de Feria Valencia desde el martes

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 01:58

Feria Hábitat ha cerrado este viernes sus puertas, en una edición marcada por el inicio tardío debido a la alerta meteorológica del lunes que ... obligó a retrasar la inauguración de la cita. Sin embargo, la incidencia fue mínima y durante los tres días de celebración los expositores han visto pasar a unas 40.000 personas por los distitnos pabellones de Feria Valencia, según las primeras estimaciones de la organización, lo que supone igualar las cifras del pasado curso.

