Feria Hábitat cierra su edición más breve igualando la asistencia del año pasado

Feria Hábitat ha cerrado este viernes sus puertas, en una edición marcada por el inicio tardío debido a la alerta meteorológica del lunes que ... obligó a retrasar la inauguración de la cita. Sin embargo, la incidencia fue mínima y durante los tres días de celebración los expositores han visto pasar a unas 40.000 personas por los distitnos pabellones de Feria Valencia, según las primeras estimaciones de la organización, lo que supone igualar las cifras del pasado curso.

«El aplazamiento de la primera jornada de estos certámenes debido a la alerta meteorológica ha tenido una muy pequeña incidencia en la asistencia de los compradores internacionales invitados por Ivace+i Internacional a estos certámenes», ha explicado Cano.

Feria Valencia y Textilhogar han celebrado una edición extraordinaria, de tres días de duración y con un horario ampliado para aprovechar al máximo la afluencia de público e invitados internacionales. «En la presente edición, hemos conseguido traer a Valencia a un total de 225 compradores internacionales a Hábitat Valencia y 24 a Textil Hogar, con un gran esfuerzo tanto presupuestario como de organización por parte de Ivace+i Internacional en constante colaboración con Feria Valencia y las Asociaciones Sectoriales implicadas», ha señalado Cano.

La exitosa celebración de ambos certámenes, con escasas anulaciones por parte de los invitados internacionales – 11 en el caso de Hábitat Valencia y 1 en el caso de Textilhogar – confirman el enorme interés que despierta esta cita en el calendario ferial, que convierte Valencia en el punto de encuentro imprescindible para estos sectores.

Durante esta semana, las personas invitadas, seleccionadas por su perfil profesional y su interés en adquirir producto de la Comunitat Valenciana, han podido conocer in situ una excelente puesta en escena por parte de las empresas valencianas expositoras y del propio certamen.

«En los últimos meses estamos comprobando una dinamización de los certámenes feriales, con contactos muy interesantes para seguir posicionando sus productos en los mercados internacionales», ha indicado Cano. La misión de invitados internacionales a Hábitat Valencia por parte de Ivace+i Internacional ha estado integrada por 225 profesionales, procedentes de 36 países, con una mayor presencia de compradores procedentes de Estados Unidos, Colombia, México, Francia y Marruecos.

En el caso de Textilhogar, la misión de invitados ha estado integrada por 24 compradores, importadores y distribuidores de textil hogar, procedentes de 14 países. Concretamente, Argelia, Argelia, Costa de Marfil, Estados Unidos, Francia, Indonesia, Irlanda, Malasia, Países Bajos, Panamá, República Dominicana, Rumanía, Sudáfrica y Vietnam.