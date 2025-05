Felipe Carrasco: «Las ITV incorporarán nuevos técnicos en verano para evitar problemas»

Para Felipe Carrasco, falta inversión y «sobra ideología» en el debate sobre el modelo energético español.

–Ante un nuevo apagón como el del ... lunes, ¿estarían preparadas las empresas valencianas?

–Me preguntaría primero si el sistema eléctrico español está preparado para sufrir este tipo de incidentes que cada vez van a ser más frecuentes porque la necesidad de energía eléctrica de nuestro Estado de Bienestar –ya no hablo sólo del ecosistema empresarial–, va a ser creciente. Creo que no, creo que hace falta una inversión mayor del Gobierno central para evitar lo que ya venían anunciando, por ejemplo, Red Eléctrica Española en su informe de estrategia en 2024 o la Red Europea de Gestores de Redes de Electricidad, que apuntaba que uno de los cinco países con mayor riesgo de apagón era España. Hay señales de que se necesita una mayor inversión en redes y en infraestructura eléctrica en el sistema energético español. Las autonomías nos encontramos topadas con el 0,65% por orden ministerial en cuanto a esa inversión a pesar de que le pedimos al Gobierno que levantara ese tope. Hace tan sólo un mes transmití la necesidad de que se permitiera en la Comunitat, y en concreto para la zona dana, sobrepasarlo sin una respuesta ni negativa ni positiva. Y yendo en concreto a la pregunta, en general las empresas valencianas están preparadas. No ha sido un problema de las empresas, ha sido un problema de redes y de inversión en infraestructuras energéticas.

–La mirada se ha dirigido a las renovables. ¿En qué punto están en la Comunitat?

–El cambio ha sido rotundo. Es decir, no había intención política de impulsar las renovables con el Botánico a pesar de los mensajes y esto se ha manifestado en números porque nos hemos quedado a la cola en la generación de megavatios solares. En tan sólo dos años el Gobierno de Mazón ha dado la vuelta y hemos generado la misma potencia instalada por el Botánico en siete años. Y también ha habido una simplificación normativa para facilitar el impulso de las renovables.

–Cofrentes. Tras lo vivido, ¿había que prorrogar su vida útil?

–Sin duda. Cofrentes genera cerca del 45% de la energía que consume la Comunitat. No sé quién puede empeñarse si no es por ideología pura. La Comisión Europea la ha tipificado como energía verde. Si está ayudando a la descarbonización, si además tenemos ejemplos negativos, como el caso de Alemania, etc. ¿quién se puede empeñar en cerrar nucleares sin tener dentro del 'pool' energético una compensación en energías sostenibles? Llegaremos, sí, porque la velocidad de sustitución de la energía fósil con la sostenible es muy alta y se va a ir reduciendo el ratio de aportación de la nuclear. Pero mientras no ocurra esto, es una entelequia creer que podemos cerrar las nucleares, como yo digo, sería ir a velas en la Comunitat.

–¿Falta inversión y sobra ideología?

–Sobre ideología. Hay que hacer política real, y más en un mundo tan competitivo. ¿Cómo nos podemos permitir el lujo de perder inversión porque no somos capaces de dar energía verde, económica, como sí lo hacen otras regiones? Sobra ideología.

–No quiero dejar de preguntar por las ITV ahora que se acerca un periodo de más trabajo.

–La transformación a público de las ITV se hizo de forma atropellada para cumplir con una promesa electoral. No engañaban a nadie, pero se hizo tarde y mal. ¿Dónde estamos ahora? Realmente se ha hecho mucho, se han corregido situaciones que no se cerraron con el anterior gobierno. El principal esfuerzo que estamos haciendo es en la dotación de más ITV y más personal. Eso supone que para la campaña de verano tendremos un plan de incorporación de nuevos técnicos para evitar problemas. Con ese plan de choque, de incorporación de recursos, habrá una mejora sustancial en la atención. Se han desarrollado también aplicaciones informáticas para citas previas, se ha hecho un filtrado con la incorporación del pago previo para también saber quién quiere realmente pasar la ITV, eliminando citas preventivas masivas... todo para que el servicio mejore. La metida de pata fue tal que solucionarlo en dos años no ha sido posible.

Pagos Consorcio Seguros «A la industria se le debe un 40% y al comercio, un 31%; es decir, es un estrangulamiento económico»

–Seis meses de la dana. ¿Qué balance hace de la situación en las empresas?

–Estamos muy satisfechos con los planes desarrollados porque se ha trabajado desde el primer día de la mano de los empresarios y se ha hecho un esfuerzo extraordinario por poner dinero aunque no ha habido aportación extra del Gobierno. Hemos elaborado una hoja de ruta para la recuperación del sistema económico basada en cuatro fases: una primera de ayudas de urgencia desde el día 1 y en tres semanas; una segunda, un plan de subsistencia para comercio e industria de 100 millones. Ahora estamos en una tercera de inversión, con ayudas para que las empresas puedan o bien resarcirse de la inversión que habían hecho previamente o bien tomar decisiones de inversión para recuperar o adquirir nueva maquinaria o reparar naves. Y ya estamos trabajando en la cuarta, que llamamos competitiva y que va a conllevar inversiones en innovación, sostenibilidad, eficiencia energética, o internacionalización.

–Estamos entonces en el momento de Ara Empreses.

–Llevamos ya un 20% del presupuesto cubierto. De los 127,4 millones, teníamos hasta el lunes 25 millones en solicitudes. Los agentes del ecosistema han sido los protagonistas del plan y nosotros hemos puesto los recursos públicos y la coordinación.

–Esta conselleria ha hecho un marcaje a los pagos del Consorcio de Seguros. ¿Ha habido alguna mejoría?

–La ralentización o lentitud es la pauta de los pagos de indemnizaciones, que no de subvenciones como ha llamado el Gobierno. Según los últimos datos que tenemos, a la industria se le debe un 40% de lo comprometido y al comercio un 31%, es decir, es un estrangulamiento económico a la zona dana.

-Apagón, dana y también aranceles. ¿Cómo puede afectar a las empresas valencianas?

-EE UU es un mercado importantísimo para la Comunitat. Hemos creado una mesa de diálogo liderada por el presidente y ya se han mantenido dos reuniones. No tenemos la capacidad de influir en la diplomacia económica europea, que es donde reside la capacidad de negociación, pero sí que tenemos la capacidad de alzar la voz por los sectores que se van a sentir afectados y eso lo vamos a hacer. Hay mucha incertidumbre y no es bueno para la inversión. Hay unos sectores que pueden tener más afectación que otros y que se haya hecho una pausa de 90 días no significa que nosotros como gobierno autonómico vayamos a dejar pasar nuestro mensaje de preocupación.