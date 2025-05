El Gobierno hace una nueva petición de datos a los operadores para dilucidar las causas del apagón

El Gobierno no quiere informes, quiere que las empresas energéticas le faciliten los datos en bruto recogidos por sus centros de control el día ... del apagón, el pasado lunes, para que puedan ser analizados por sus propios expertos. En Moncloa aducen que es la única manera de llegar al fondo del asunto porque todas las compañías, incluida Red Eléctrica -a la que incluye en la categoría de operador privado pese a ser el Estado su principal accionista- tienen intereses propios en el asunto.

El martes, en la reunión de urgencia convocada en la Moncloa con los representantes del sector, tras advertir en rueda de prensa que exigiría a los operadores privados «todas las responsabilidades pertinentes», Pedro Sánchez ya reclamó que se recabaran y compartieran de manera inmediata con el Ejecutivo información técnica como las telemetrías de las 'cajas negras' del sistema. Y la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, encargada de pilotar a través de su departamento el comité de análisis «independiente» que investiga el origen del grave suceso, aseguró ayer que había encontrado buena disposición.

Este miércoles, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico informó, en idéntico sentido, de que ya se ha recibido «gran parte de la información solicitada inicialmente a los agentes del sistema», aunque matiza que «dada la complejidad técnica para la obtención de ciertos datos hay algunos que todavía están siendo recopilados por los agentes». Pero también señaló que, tras una primera reunión del comité de análisis, ayer por la tarde, hoy mismo volverían a cursarse «por escrito» nuevas peticiones dirigidas para completar la reconstrucción del incidente.

El Gobierno no quiere solo datos relativos a los cinco segundos en los que se produjeron las dos desconexiones de generación que eliminaron, de manera súbita, el 60% de la producción eléctrica que en ese momento estaba alimentando la red; también demanda información sobre las horas previas y sobre las posteriores, relativas al proceso de reposición del suministro.

La hipótesis del ciberataque

Entre las cosas que pretende dilucidar está no solo saber si el problema se debió a un problema técnico, pese a su insistencia en que la red española es una de las más robustas del mundo, sino si no hay brechas de seguridad. El martes el director de operaciones de REE, Eduardo Prieto, contrarió a Sánchez al afirmar tajante que no había habido ningún tipo de intrusión informática en sus instalaciones y descartar un ciberataque una hipótesis que el Ejecutivo insiste en mantener abierta, del mismo modo que rechaza la idea de que el fallo pudiera derivarse de la falta de inversión en la red para acomodarla al aumento de la penetración de energías renovables.

El Ejecutivo insiste en que es su obligación certificar personalmente que no hubo sabotaje no solo en lo que respecta a la empresa semipública sino también en el resto de compañías que intervienen en el sistema, como Endesa, EDP, Iberdrola Naturgy o Acciona.

Aagesen, que este jueves se reunió con la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández, anunció el miércoles que tanto su Ministerio como Interior y Defensa enviarán personal a las instalaciones de los distintos operadores para comprobar« el buen funcionamiento y que no se haya recibido ningún tipo de ataque». En el caso de Defensa, la tarea corresponderá, según fuentes gubernamentales, a agentes del Centro Cripotológico Nacional, dependiente del CNI.

En principio, no está previsto que el comité investigador se reúna de nuevo hasta ya hasta el sábado. Sin embargo, ayer el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, celebraron un nuevo encuentro con representantes de Red Eléctrica para «avanzar en el análisis de la interrupción de suministro» del lunes. Y esta vez, la presidenta de la compañía, Beatriz Corredor, no se sentó, como en la reunión urgente del martes en Moncloa, frente al Gobierno sino a su lado, de cara a subordinados como el citado Prieto.