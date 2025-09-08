Facua denuncia a Ryanair por dificultar el 'check-in' online a personas que no dominan internet La situación afecta a aquellos pasajeros que eligen volar sin equipaje de mano

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Ryanair ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por dificultar el 'check-in' online a aquellos pasajeros que eligen volar sin equipaje de mano y que, además, no tienen habilidades en el uso de internet.

Tal y como explica en un comunicado, la aerolínea insta a pagar un recargo por la bolsa para poder finalizar el proceso mediante una ventana emergente donde no aparece por defecto un botón para cerrarla. Por tanto, es necesario disminuir el zoom en el navegador web para lograrlo.

La asociación ha afirmado que ha tenido conocimiento a través de varios usuarios de que la 'low cost' podría estar llevando a cabo una práctica abusiva al poner trabas a los pasajeros que han elegido la tarifa básica, sin maleta de 10 kilogramos, y quieren realizar el 'check-in' de su vuelo.

En este contexto, la entidad ha lamentado que sólo los usuarios que tengan ciertos conocimientos y habilidades en el uso de internet podrían saber cómo deshacerse de la ventana emergente que pide al pasajero a abonar el sobrecoste correspondiente al equipaje adicional y continuar con 'check-in' online de su vuelo.

Piden abrir una investigación

Desde Facua ha señalado que el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, establece como cláusulas abusivas: «la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados, así como los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separación».

Además, el artículo 47 de esta misma norma indica que son infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios «la introducción o existencia de cláusulas abusivas en los contratos, así como la no remoción de sus efectos una vez declarado judicialmente su carácter abusivo o sancionado tal hecho en vía administrativa con carácter firme».

Por todo ello, Facua pide a la Dirección General de Consumo que abra una investigación a Ryanair para verificar si dicha práctica vulnera los derechos de los consumidores y, por lo tanto, puede ser constitutiva de una infracción en materia de consumo.

