Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cita a declarar al jefe de la emergencia 15 meses después de la tragedia
Imagen de la presentación del Nealis Innovation Hub en Valencia LP

Nealis, nuevo Grupo Gimeno, lanza su hub de innovación con inversiones de 45 millones y ocho nuevas filiales hasta 2030

El flamante 'Innovation Hub' del holding valenciano aspira a articular más de 50 proyectos, 15 alianzas con startups y un entorno de pruebas urbano propio para validar tecnología de forma tangible

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:41

Comenta

La capital del Turia amanecía este jueves con un mensaje nítido desde CaixaForum: Nealis, la evolución corporativa de Grupo Gimeno, quiere jugar en primera ... línea del futuro urbano. Y lo hará con un movimiento que el grupo llevaba tiempo madurando: un 'hub' de innovación propio y estructurado, con hoja de ruta pública y objetivos medibles que marcan un salto de escala en su estrategia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  2. 2 La serie de suspense basada en el Premio Planeta de Javier Cercas que se estrena este jueves
  3. 3 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  4. 4 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  5. 5

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  6. 6

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  7. 7

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  8. 8

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  9. 9

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  10. 10 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Nealis, nuevo Grupo Gimeno, lanza su hub de innovación con inversiones de 45 millones y ocho nuevas filiales hasta 2030

Nealis, nuevo Grupo Gimeno, lanza su hub de innovación con inversiones de 45 millones y ocho nuevas filiales hasta 2030