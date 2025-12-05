Nealis, nuevo Grupo Gimeno, lanza su hub de innovación con inversiones de 45 millones y ocho nuevas filiales hasta 2030

La capital del Turia amanecía este jueves con un mensaje nítido desde CaixaForum: Nealis, la evolución corporativa de Grupo Gimeno, quiere jugar en primera ... línea del futuro urbano. Y lo hará con un movimiento que el grupo llevaba tiempo madurando: un 'hub' de innovación propio y estructurado, con hoja de ruta pública y objetivos medibles que marcan un salto de escala en su estrategia.

Ese es el marco en el que se encuadra la presentación oficial de Nealis Innovation Hub por parte de la compañía, el nuevo espacio con el que la matriz castellonense aspira a ordenar y acelerar todas sus iniciativas innovadoras, desde el emprendimiento interno hasta la conexión directa con startups y centros tecnológicos.

El grupo llega a este lanzamiento tras un año clave: nuevo holding, nueva arquitectura de negocios y un plan estratégico a 2030 que fija metas ambiciosas en inversión, empleo y crecimiento. Con el Innovation Hub, Nealis convierte la innovación en un eje corporativo con presupuesto propio: 45 millones de euros hasta 2030, ocho spin-offs (nuevas filiales) internas, 15 clientes de riesgo y más de 50 proyectos de I+D. El anuncio, además, eleva la apuesta de la compañía por el ecosistema emprendedor valenciano, con el que mantiene relaciones estables desde hace años.

Enrique Gimeno, presidente de Nealis, era claro en la presentación: «No empezamos de cero, lo que hacemos es escalar y estructurar algo que ya forma parte de la identidad del grupo». Y no es una frase vacía pues, en los últimos años, Nealis ha desarrollado startups internas como IoTsens o Hydrens, firmado cátedras universitarias, lanzado proyectos de investigación aplicada y consolidado un equipo de más de 70 personas vinculadas a procesos de innovación.

Si bien, el nuevo hub supone otro nivel. Según explicaba Guillermo Berlanga, director corporativo de Innovación, la estrategia se articula en tres pilares: Explore (detección de tendencias, investigación aplicada y transferencia tecnológica), Grow (cultura innovadora interna, intraemprendimiento y nuevas spin-offs) y Connect (colaboración con startups, empresas tecnológicas, universidades y otros agentes del ecosistema).

Además, la pieza diferencial será el 'sandbox' urbano del holding, un espacio singular para testar tecnologías en infraestructuras reales del grupo —hoteles, coworkings, redes hídricas, entornos portuarios o flotas de vehículos—, lo que permitirá validar soluciones en tiempo récord y atraer a empresas que necesitan validar productos en escenarios auténticos, que no de laboratorio.

Voces del ecosistema valenciano

La presentación ha congregado a más de 300 representantes del ecosistema innovador, con corporaciones tecnológicas, centros de investigación, universidades, administraciones y startups. Figuras como Damià Tormo (socio gerente y cofundador de Columbus Venture Partners), Lucía Calabria (subdirectora de Emprendimiento de Valencia Innovation Capital) o Marta Chillarón (directora de la Fundación LAB) participaron en conversaciones sobre colaboración público-privada, transferencia de conocimiento y el papel de la innovación aplicada.

En ese aspecto, Calabria ha destacado que Valencia «ha pasado de aspirar a ser un hub a consolidarse como uno de los polos más dinámicos del sur de Europa», mientras otros agentes como Plug&Play, Lanzadera, KM Zero, Eurecat o Ainia subrayaron el valor de que grandes compañías asuman un papel activo en la experimentación tecnológica.

La visión de la CEO y el horizonte 2030

Finalmente, en un segundo bloque de la presentación, la consejera delegada del holding, Myriam Gimeno, contextualizaba el movimiento dentro del proyecto global del grupo: «Queremos que este 'hub' aporte valor a las empresas, a la ciudad y al territorio. Es una apuesta que habla de cómo entendemos el futuro y de cómo queremos contribuir a posicionar a la Comunitat Valenciana como un polo global de innovación, talento y crecimiento».

Y es que el horizonte 2030 de Nealis refuerza ese mensaje, con 1.000 millones de facturación, 300 millones en inversiones, 3.000 nuevos empleos y un grupo que alcanzará los 10.000 trabajadores. Todo ello desde una estrategia que combina servicios esenciales —agua, medioambiente, instalaciones, infraestructuras y hospitality— con innovación tecnológica aplicada a los retos reales de las ciudades.

Un movimiento con el que Nealis cierra un año de transformación corporativa y abre una etapa diseñada para conectar tecnología, empresa y territorio. Un paso más para un grupo con más de 150 años de historia que ha decidido competir en la frontera del futuro.