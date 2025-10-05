Nealis proyecta su apuesta de futuro: vectores de transformación en servicios vitales con su foco en las personas

Suplementos Viernes, 3 de octubre 2025 | Actualizado 05/10/2025 00:08h. Compartir

Nealis, el nuevo holding corporativo del anteriormente Grupo Gimeno, presentó anoche en el Palau de Les Arts de Valencia su hoja de ruta estratégica en un acto que reunió a cerca de 400 personas y que simboliza el inicio de una nueva era para la compañía.

La cita ha contado con una amplia representación institucional, con la asistencia de miembros de la Generalitat Valenciana, de las diputaciones de Castellón y València, de los Ayuntamientos de ambas capitales y de multitud de localidades de toda la Comunidad Valenciana, entre otras instituciones. También ha destacado la nutrida presencia de representantes del ámbito económico, empresarial y social, que han querido acompañar a la compañía en este momento clave de su historia.

Durante el evento, Enrique Gimeno, Presidente de Nealis, y Myriam Gimeno, Consejera Delegada, mantuvieron una conversación en la que repasaron la historia del grupo y reflexionaron sobre los retos que plantea este cambio, los desafíos a los que se enfrenta la organización y el papel de las nuevas generaciones de la familia en esta nueva era.

Enrique Gimeno subrayó que una de las grandes fortalezas de la compañía ha sido «la diversificación y el hecho de centrarnos en servicios esenciales para el bienestar de las ciudades». A ello añadió otra de las claves del éxito «la innovación y la capacidad de reinventarnos, con una visión positiva orientada siempre al servicio y a repensar cómo hacer mejor las cosas nos ha permitido evolucionar en todo este tiempo».

Finalmente, destacó la importancia del capital humano: «nada de todo esto habría sido posible sin el compromiso de un equipo que nos ha acompañado a lo largo del tiempo. Ese es nuestro mayor orgullo»

Por su parte, Myriam Gimeno subrayó que «esta nueva etapa es el reflejo de la visión compartida de un grupo empresarial más global, más profesional y con la capacidad de traspasar fronteras, sin renunciar a la cultura y los valores que nos hacen únicos. La profesionalización de la gestión y las alianzas estratégicas han sido clave hasta ahora, y lo seguirán siendo en el futuro».

Consolidación para su impulso

El acto sirvió también para dar a conocer los ejes del plan estratégico de la compañía. José Luis Vilar, Director General Corporativo de Nealis, destacó los vectores sobre los que pivotará el futuro de la organización: reorganización corporativa, alianzas, crecimiento e innovación.

La compañía se articulará a partir de ahora en torno a cuatro grandes áreas de negocio:

-Agua y Medioambiente, dedicada a la gestión eficiente de los recursos naturales y a impulsar soluciones alineadas con la economía circular del agua, recursos y bioenergía.

-Instalaciones y Servicios, que asegura el funcionamiento óptimo de edificios e infraestructuras de energía y telecomunicaciones tanto en las redes como en el hogar.

-Infraestructuras y Real Estate, orientada a proyectar y ejecutar soluciones constructivas y urbanísticas de desarrollo de suelo, edificación, vivienda y logística.

-Hospitality, que abarca tanto el turismo como las nuevas formas de viajar, vivir o trabajar, creando espacios hoteleros, apartamentos turísticos, living y coworking.

El holding prevé impulsar el crecimiento tanto en sus negocios más maduros como en sectores de alto potencial, entre ellos la gestión y valorización de residuos, la bioenergía, los data centers o el living.

La innovación tecnológica será una pieza central. En este marco, la compañía anunció el lanzamiento de Nealis Tech, una nueva marca que integrará y potenciará sus capacidades digitales y tecnológicas, acelerando la digitalización de los servicios urbanos y avanzando en ámbitos como la explotación del dato, el Internet of Things, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Asimismo, dio a conocer la inminente creación de un Hub de innovación, concebido como una plataforma de colaboración abierta que conectará al talento interno con aliados estratégicos, startups y centros de investigación.

La hoja de ruta de Nealis se fundamenta en una mayor escalabilidad de su proyecto, con el objetivo de alcanzar a medio plazo un volumen de inversión de 300 millones de euros, la generación de más de 3.000 puestos de trabajo, para sumar un equipo de 10.000 personas y una cifra de negocios de 1.000 millones de euros.

Una marca para liderar el futuro

El lanzamiento de Nealis no es solo un ejercicio de rebranding, sino la manifestación de una nueva marca alineada con la estrategia empresarial. Carolina Beguer, Directora Corporativa de Comunicación, quien condujo el acto, presentó la nueva marca que supone «una nueva forma de contarnos, de proyectarnos. Es un paso adelante para alinearnos, para prepararnos. Este paso nos hace más reconocibles por fuera y más sólidos por dentro» .

El nombre fusiona el inicio de «nueva era» con el valor de las «alianzas» simbolizando la vocación de colaboración estratégica que marcará el futuro del grupo. La identidad visual también renovada: la «n» del logotipo se convierte en un símbolo con forma de puente, reflejando la misión de la compañía de unir personas y ciudades. Su nuevo claim de marca: El Progreso, siempre recoge toda la propuesta de valor.

Progreso con el anclaje de sus raíces

El encuentro no solo miró al futuro, mantuvo una especial mirada a sus orígenes y el territorio que sostuvo el inicio de actividad hace 150 años.

Contó con la intervención de la Alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, quien destacó el arraigo histórico de Nealis en la ciudad y su papel en «el progreso de Castellón desde la llegada del agua potable en 1873 hasta los proyectos actuales de digitalización». Carrasco subrayó que la huella del grupo «forma parte de varias generaciones de familias castellonenses» y reafirmó que «Castellón seguirá a vuestro lado para dar los primeros pasos de esta nueva etapa».

La Presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, clausuró el encuentro recordando que «el futuro a veces da vértigo, pero el vértigo es la primera señal de que estamos a punto de elevarnos», y subrayó que «Nealis no es solo un nombre nuevo, es un movimiento, una constelación de más de 40 empresas que brillan juntas con la provincia de Castelló como centro y el mundo como horizonte».