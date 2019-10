LafargeHolcim paraliza una inversión de ocho millones en Sagunto hasta aclarar su futuro El CEO y director general de Lafarge Holcim, Isidoro Miranda, en la planta de Sagunto. / Irene Marsilla La cementera se enfrenta a la Generalitat por querer cerrarle la mina que le aprovisiona y pide un plan a 20 años, si se pretende el desmantelamiento ÁLVARO MOHORTE Valencia Viernes, 11 octubre 2019, 01:58

La compañía cementera Lafarge Holcim ha paralizado una inversión de ocho millones de euros en su planta de Puerto de Sagunto, a la espera de que se esclarezca la situación de la cantera que le abastece, según el CEO y director general de Lafarge Holcim España, Isidoro Miranda. El motivo de la decisión es la inclusión por parte del Consell de esa zona en el área designada Parque Natural Municipal (PNM) del paraje Romeu, lo que impide su explotación económica.

La inversión afectada se refiere a la adecuación de las instalaciones para optimizar recursos e incrementar la productividad de la planta, por medio de una mayor eficiencia energética y capacidad para la producción de distintos tipos de cementos y morteros. "Hasta que no esté garantizada la continuidad, no puedo ir a los responsables de Financiero con una propuesta de inversión que no se sabe si es posible recuperar", señala el CEO de la empresa en España.

La empresa tenía planificado invertir cuatro millones de euros en su planta cementera ubicada en Sagunto este año. En concreto, la inversión incluye la actualización del tratamiento automático de muestras en el laboratorio, el sistema de control de funcionamiento de la fábrica y avanzar hacia «la excelencia ambiental». También se incluyen mejoras relacionadas con aspectos como la iluminación y la acústica y la línea ‘cemento blanco’.

Dispuesto a negociar

En todo caso, Miranda asegura que están dispuestos a negociar, pero no a someterse a un cierre que impactará en 700 puestos de trabajo de los que 200 son personal directo de la empresa en Sagunto. Ofrecen colaborar con la administración para la recuperación medioambiental de los terrenos afectados como han hecho en otras plazas, pero si lo que la administración plantea es la clausura de la instalación, Miranda considera necesario un periodo de transición de 20 años, para ir redistribuyendo la actividad y el personal a otras instalaciones de la compañía.

La protección del paraje Romeu fue aprobada antes de las pasadas elecciones municipales de mayo a solicitud del consistorio, gobernado entonces por Compromís. Miranda es contundente al afirmar que la situación se ha enturbiado en los últimos cuatro años y lo que se les ha planteado es, primero cerrar la instalación "y, luego, ya hablaremos".

Actualmente, la compañía cementera tiene presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat contra el decreto de Declaración como PNM del paraje Romeu y recuerda que en 2013 se llegó a un acuerdo con el anterior equipo de gobierno municipal para compatibilizar la actividad extractiva.