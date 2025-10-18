Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Euromillones de este viernes deja un nuevo millonario en un municipio valenciano
Imagen de la planta de TCI Cutting en Guadassuar LP

De Guadassuar a Houston: una empresa valenciana acelera su expansión a EEUU por los aranceles de Trump

La compañía de corte láser TCI Cutting abre su primer centro en Texas para afianzar su crecimiento en el país norteamericano con una inversión de 2,3 millones de euros

Kike Cervera

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:26

La capital del estado americano de Texas es desde ahora el nuevo punto en el mapa donde se asienta la industria valenciana. La firma TCI ... Cutting, con sede en Guadassuar, ha dado el salto a Houston, corazón productivo de Estados Unidos, con la apertura de su primer centro operativo fuera de Europa. Un movimiento que, si bien llevaba tiempo formando parte del plan de crecimiento de la empresa para «estar cerca de nuestros clientes y ofrecerles una atención más directa, rápida y personalizada», se ha visto precipitado por la política arancelaria del presidente Donald Trump.

