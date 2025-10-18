De Guadassuar a Houston: una empresa valenciana acelera su expansión a EEUU por los aranceles de Trump

La capital del estado americano de Texas es desde ahora el nuevo punto en el mapa donde se asienta la industria valenciana. La firma TCI ... Cutting, con sede en Guadassuar, ha dado el salto a Houston, corazón productivo de Estados Unidos, con la apertura de su primer centro operativo fuera de Europa. Un movimiento que, si bien llevaba tiempo formando parte del plan de crecimiento de la empresa para «estar cerca de nuestros clientes y ofrecerles una atención más directa, rápida y personalizada», se ha visto precipitado por la política arancelaria del presidente Donald Trump.

Especializada en la fabricación de maquinaria de corte por láser y waterjet, la compañía valenciana ha elegido una de las ciudades industriales más dinámicas del país para consolidar su presencia en el mercado norteamericano. Así, con una inversión total de 2,3 millones de dólares —de los cuales 1,6 millones proceden de un préstamo de Cofides a través del fondo FONPYME—, el proyecto contempla un centro con áreas de fabricación, ensamblaje, soporte técnico y un amplio showroom para poder exhibir sus soluciones de automatización y corte industrial.

De esta forma, buscan replicar en Norteamérica el modelo que ha convertido a esta firma de la Ribera Alta en un referente tecnológico en Europa. «Estados Unidos es un mercado prioritario, altamente industrializado y con un impulso claro hacia la automatización y la digitalización de procesos», explica Emilio Mateu, CEO de TCI Cutting. «Nuestro objetivo es acompañar a las empresas industriales en su transición hacia la Smart Factory, combinando tecnología de vanguardia, servicio de proximidad y soluciones adaptadas a cada cliente».

Además, si bien asiente que «nuestra implantación en Houston responde principalmente a una estrategia de expansión y proximidad al cliente», admite que los tiempos de esta expansión han venido «precipitados» por la política arancelaria del presidente Trump, que ha sacudido en el último año las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa.

El nuevo centro de Houston dispondrá de espacios destinados a fabricación y ensamblaje, un área de soporte técnico y zonas de showroom, donde mostrará equipos como la máquina de corte láser Dynamicline Fiber, con sistema de automatización, o la Smarttube Fiber, ambas integradas en una plataforma que conecta máquinas, software y automatización para crear entornos productivos inteligentes.

Para Cofides, que ha respaldado financieramente la operación, la apertura de TCI Cutting en Estados Unidos «refleja la solidez tecnológica y la vocación de crecimiento internacional de la empresa». Según su director corporativo de inversiones, Miguel Ángel Ladero, «apostar por un mercado tan exigente como el estadounidense demuestra la capacidad de innovación y la visión estratégica de esta compañía valenciana».

Una apuesta decidida que «nada tiene que ver» con Trump

Con más de dos décadas de trayectoria, TCI Cutting se ha convertido en uno de los referentes europeos en fabricación avanzada, con soluciones presentes en 60 países. Desde su planta en Guadassuar, diseña y produce maquinaria de alta precisión para sectores como la automoción, la aeronáutica o la metalurgia, además de sistemas de automatización y software propios para la gestión de la producción.

«Europa y Estados Unidos atraviesan un momento clave», subraya Mateu. «Sólo a través de la innovación tecnológica y la digitalización podremos mantener un tejido industrial sólido y competitivo frente a los grandes polos asiáticos». La llegada a Houston no es, por tanto, una respuesta a las tarifas de Trump, sino una apuesta decidida por el futuro industrial global desde la tecnología valenciana.