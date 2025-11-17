Consum y la Fundación 'la Caixa' se alían para facilitar empleo a mayores de 45 años en riesgo de exclusión

La cooperativa valenciana Consum y la Fundación 'la Caixa' han sellado un acuerdo para impulsar la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad, ... sobre todo mayores de 45 años con dificultades para acceder al mercado laboral, mediante el programa Incorpora, una iniciativa que desde 2006 conecta empresas y entidades sociales para generar oportunidades de empleo.

El convenio, firmado en la sede de Consum en Silla por el director de Personas y Bienestar de la cooperativa, Pedro Hernández, y la directora del Área de Inclusión Social de la Fundación 'la Caixa', Núria Danés, permitirá que los más de 500 supermercados que la cooperativa tiene en España accedan a un servicio de intermediación laboral específico para cubrir vacantes con perfiles adaptados.

La alianza se articula como una vía para reforzar la contratación de colectivos que, pese a la mejora del mercado laboral, continúan acumulando tasas estructurales de desempleo más elevadas, especialmente las personas mayores de 45 años que buscan su reenganche laboral tras largos periodos en paro o empleos discontinuos.

El programa Incorpora funciona gracias a una extensa estructura territorial: más de mil técnicos de inserción de 413 entidades sociales que trabajan de manera coordinada para identificar perfiles, mejorar la capacitación de los candidatos y acompañarlos en todo el proceso de incorporación y adaptación al puesto de trabajo. Esa labor se despliega en contacto directo con las empresas que solicitan candidatos y permite una cobertura ágil de vacantes con perfiles previamente trabajados.

El año pasado, según cifras de la Fundación 'la Caixa', más de 16.000 empresas colaboraron con Incorpora en toda España, posibilitando 42.000 inserciones laborales de personas con dificultades especiales de acceso al empleo. En total, desde su creación, el programa ha facilitado cerca de 450.000 contrataciones, consolidando un modelo de cooperación estable entre tejido empresarial y entidades sociales.

«La diversidad debe ser un valor y no una barrera», afirma Consum

Durante la firma del acuerdo, Hernández ha defendido que el empleo «es una herramienta fundamental para la inclusión y la igualdad de oportunidades» y ha subrayado que la cooperativa quiere «crear espacios de trabajo donde la diversidad sea un valor y no una barrera».

Por su parte, Danés ha remarcado el papel de las empresas en la transformación social y ha celebrado una alianza que, según insiste, «es esencial para generar oportunidades, mejorar vidas y avanzar hacia una sociedad más justa».

Un refuerzo para los colectivos con más dificultad

El programa Incorpora atiende a personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, mujeres víctimas de violencia de género, personas migrantes, personas privadas de libertad y mayores de 45 años, entre otros perfiles. En este último colectivo, la brecha laboral continúa siendo persistente: los desempleados de más de 45 concentran más de la mitad del paro de larga duración en España y afrontan mayores obstáculos para reincorporarse al mercado laboral.

La alianza entre Consum, una de las grandes empresas de la Comunitat Valenciana por volumen de empleo, y la Fundación 'la Caixa' permitirá ampliar este tipo de inserciones en un sector, el de la distribución, que mantiene un ritmo constante de contratación en tienda y logística y que concentra parte del empleo estable generado en la región.