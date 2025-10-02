Boluda se consolida como líder del remolque marítimo tras comprar parte de su negocio a la holandesa Royal Boskalis BV La naviera valenciana invierte 640 millones para comprar los servicios de Australia y Papúa Nueva Guinea

R.E. Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 14:05

El imperio marítimo de Boluda Towage sigue agrandándose a costa de sus rivales. La naviera valenciana, que ya es el primer operador mundial de remolque marítimo, ha realizado una operación para quedarse con el negocio de remolque y salvamento marítimo en Australia y Papúa Nueva Guinea de la empresa holandesa Royal Boskalis BV. Un bocado económico de 640 millones de dólares (544 millones de euros al cambio actual) con el que el depredador valenciano debilita al holandés.

La transacción consolida a Boluda en la cima del negocio de remolque marítimo con presencia en los seis continentes y una flota formada por más de 850 buques entre remolcadores y barcos de salvamento.

Boluda Towage contará así con una capacidad operativa en más de 232 puertos del mundo, más de 8.000 marinos y un equipo de soporte técnico y administrativo compuesto por 1.500 profesionales de 35 nacionalidades.

Los puertos de Sydney, Perth, Botany, Gladstone, Brisbane, Newcastle, Melbourne, Weipa, Mackay, Port Moresby (Papúa New Guinea) y Launceston (Tasmania) son dársenas industriales con gran movimiento de materias primas como hierro, carbón, gas natural, oro y litio, esenciales para la industria energética, tecnológica y siderúrgica.

Estos puertos juegan un papel clave para la economía mundial, ya que conectan la producción de recursos naturales de Australia con los principales mercados mundiales, especialmente Asia, lo que garantiza su papel como potencia exportadora en el comercio marítimo global. Tras esta operación, Boluda Towage refuerza su presencia en Asia, donde también está presente en Hong Kong, Singapur, Malasia y Timor-Leste.

«Con esta adquisición, mejoramos el servicio y la operatividad a nuestros clientes, consolidándonos como el líder mundial destacado en el remolque, con presencia en todos los continentes«, ha declarado el presidente de Boluda Towage, Vicente Boluda.