El ambientador de pistacho, el nuevo producto de Mercadona que arrasa por su aroma con toque de lujo de Dubái

Las fragancias para el hogar han dejado de ser un simple lujo para convertirse en una necesidad cotidiana. En un mundo donde las experiencias sensoriales son cada vez más valoradas, los supermercados no solo compiten por el precio, sino también por ofrecer productos que mejoren nuestro bienestar diario. Y en este contexto, Mercadona ha lanzado un nuevo producto que ha llamado la atención de los consumidores: el ambientador de varitas 'Pistacho Bosque Verde'.

Pistacho, un aroma sorprendente para tu hogar

Este ambientador Mikado, disponible por 2,10 euros, se presenta en un frasco de 40ml acompañado de varitas difusoras. Su fragancia a pistacho, inspirado en los perfumes más sofisticados de Dubái, aunque poco común en productos para el hogar, ha conquistado a muchos usuarios por su dulzura suave y su carácter cremoso. Con una propuesta de lujo accesible, Mercadona ha logrado captar la esencia de una experiencia sensorial única que transporta a los usuarios a un ambiente relajante y sofisticado.

Una de las ventajas de este ambientador es que su intensidad puede ajustarse de acuerdo con las preferencias del usuario, simplemente regulando la cantidad de varitas empleadas. La duración del producto varía entre tres y cuatro semanas, dependiendo de factores como la ventilación y la cantidad de varitas utilizadas. Muchos usuarios han destacado la relación calidad-precio del producto, comparándolo con opciones de gama alta.

¿A qué huele el ambientador?

Lo que hace especial a este ambientador es la elección del pistacho como nota olfativa. Si bien el pistacho ha sido un sabor popular en productos gastronómicos como chocolates o helados, ahora ha encontrado su lugar en el mundo de las fragancias para el hogar. Su perfil suave y dulce, con toques cremosos y envolventes, ofrece una experiencia aromática fresca y relajante que se adapta a diferentes estilos decorativos.

Este aroma de pistacho se presenta como una alternativa original a las fragancias más tradicionales, aportando un toque de exclusividad sin necesidad de recurrir a productos costosos. Además, su presencia no resulta intrusiva, lo que permite disfrutar de un ambiente armonioso sin que el olor sea abrumador.

Ambientador varitas Pistacho Bosque Verde Mercadona

Cómo usar el ambientador correctamente

El ambientador Pistacho Bosque Verde de Mercadona es fácil de utilizar. Solo hay que retirar el tapón del frasco, introducir las varitas en el líquido y esperar unos minutos para que absorban la fragancia. Dependiendo de la cantidad de varitas que se inserten, la intensidad de la fragancia puede ser mayor o menor. Para prolongar su duración, es recomendable evitar colocar el ambientador en lugares con corrientes de aire, como cerca de ventanas o puertas.

Este producto ya está disponible tanto en las tiendas físicas de Mercadona como en su tienda online.

