Supermercado Mercadona. Irene Marsilla

Este es el producto viral de Mercadona que vuelve locos a los nutricionistas y cuesta menos de 2 euros: «Están buenísimos y son adictivos»

Este dulce clásico del supermercado ha causado sensación entre los consumidores

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 00:41

Comenta

A lo largo de los últimos años, Mercadona ha adquirido gran influencia dentro del mundo digital, sobre todo en las redes sociales. Este hecho se debe principalmente a la figura de los influencers que, con motivo de las novedades que introduce el supermercado semanalmente, analizan si merece la pena el producto.

Los 'foodies', creadores de contenido dedicados a la alimentación saludable, cobran gran relevancia ya que gracias a ellos, sus seguidores descubren cuales son las mejores opciones para la cesta de la compra.

En este caso, el nutricionista Fran Susín, un dietista que acumula miles de seguidores en redes, es el protagonista. Por norma general, basa su idea en la recomendación de dietas y rutinas, además de productos saludables de distintos supermercados. Así lo ha hecho con este alimento del Mercadona.

Este dulce ha sido catalogado por el nutricionista como «una adicción», ya que destaca su sabor y las cualidades representativas del mismo. Susín defiende que los corn flakes tradicionales también son una opción acertada, pero que los cereales que le han motivado a grabar el vídeo «están riquísimos».

Este producto es la caja de cereales de avena crunchy de la marca Hacendado. Una de las razones por las que mas le gusta es que lo emplea como un chute de energía previa al entreno diario. Para una mejor experiencia culinaria recomienda «mezclar con un poco de cacao puro y están riquísimos».

Entre los ingredientes que conforman este producto encontramos harina integral de avena y sémola de maíz, azúcar, sal y antioxidantes para su conservación. Además, también avisa de que «puede contener trazas de soja, productos lácteos y otros frutos de cáscara».

Por cada 100 gramos cuenta con 390 calorías, 5,8 gramos de grasas y 66 gramos de hidratos de carobono con 4,6 gramos de azúcares. Cabe destacar que contiene 13 gramos de proteína para la cantidad descrita. El precio final por cada caja de 400g es de 1.90 euros.

