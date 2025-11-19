Una discoteca de la Comunitat se cuela entre las 50 mejores del mundo

La décima edición del Congreso Internacional de Ocio Nocturno celebrada en Valencia esta semana ha concluido con la publicación de la lista The World' ... s 100 Best Clubs™ 2025, que determina cuáles son las mejores discotecas del planeta. La industria mundial de la noche también encumbró a los mejores proyectos del año en una gala que puso el broche final a la convención y en la que las discotecas de la ciudad de Valencia no obtuvieron el reconocimiento esperado.

Tres clubes de la capital luchaban por hacerse un hueco en la prestigiosa lista que anualmente publica la International Nightlife Association para la que estaban nominados más de 500 establecimientos de 73 países diferentes. Sin embargo, ninguno de ellos terminó logró cerrar el año entre los 100 más prestigiosos, pese a que Valencia ha sido durante los últimos dos días la ciudad anfitriona de la cita.

Marina Beach Club, MYA Valencia y Spook Multiespacio eran los tres clubes de ocio ubicados en Valencia ciudad que peleaban por hacerse un hueco en la prestigiosa lista. Los dos primeros, habituales en este tipo de listas, mientras que el tercero regresaba a la palestra con una segunda vida, después de ser un local de referencia a nivel nacional durante la época de la Ruta del Bakalao. Pero ninguno obtuvo la puntuación suficiente, entre el voto popular y el del jurado, para posicionarse entre los mejores del mundo.

No obstante, la Comunitat sí que estará representada en la prestigiosa lista internacional con hasta cuatro discotecas. La mejor posicionada, y por tanto la que se puede considerar la mejor discoteca de la Comunitat Valenciana, es Marmarela, en Alicante, que termina el año en la 50ª posición del mundo. Le sigue Velice Disocteca, en Torrevieja (57ª); Condado Club, en Dénia (94ª); e Insomnia Benidorm, en Benidorm (99ª).

[UNVRS], en Ibiza, se ha alzado con el Golden Moon Award 'World's Best Club 2025' (mejor local de ocio nocturno del mundo del año 2025), como número uno de la lista The World's 100 Best Clubs™ 2025. Un título que recibe en su primer año de apertura y que desplaza a Hï Ibiza, que ostentaba el primer puesto los últimos cuatro años, al segundo escalón de la lista. Ushuaïa Ibiza ha concluido en tercera posición, colocando a Ibiza en el destino con mejor oferta de ocio nocturno del mundo. Hasta siete locales ibicencos se han colado entre los 100 mejores.

En cuanto al resto de premiados con un Golden Moon Award, el DJ y productor ítalo-estadounidense ANYMA, se ha alzado con el Golden Moon Award a 'Mejor DJ del Mundo 2025'; el DJ y productor británico Carl Cox se ha hecho con el Golden Moon Award a 'Mejor Trayectoria Profesional como DJ a Nivel Mundial; mientras que el dúo de DJ y productoras cubanas Pauza, compuesto por Paula Fernández y Zahira Sánchez, ha obtenido el Golden Moon Award a Artista Revelación del Mundo 2025.

Por otra parte, Tomorrowland se ha alzado, por tercer año consecutivo, con el Golden Moon Award en la categoría de Mejor Festival del Mundo 2025, y Brunch Electronik con el Golden Moon Award a 'Mejor Evento del Mundo 2025'.