La dirección mundial de Ford visita Almussafes para volver a dejar sin aclarar su futuro

Las expectativas eran altas, pero el resultado volvió a ser el mismo. La visita de un equipo directivo de Ford a nivel mundial y la ... reunión con el vicepresidente europeo de la marca, Kieran Cahill, no ha resuelto las dudas respecto al futuro de la factoría de Almussafes. «El empleo está garantizado». Es el único mensaje en claro que UGT-Ford, sindicato mayoritario en la planta de la Ribera, ha trasladado a los trabajadores de la planta, que lamentan el mutismo tanto por parte de la empresa como por parte del sindicato. Las cifras de producción o el modelo de coche que se producirá en 2027 en Almussafes siguen siendo una incógnita que Ford no parece querer -o poder-desvelar.

Por parte de la empresa, el encuentro de este miércoles era simplemente una «reunión interna normal», por lo que han preferido no desvelar detalles sobre los asuntos tratados. Un silencio habitual en la multinacional del que parece estar contagiándose el sindicato mayoritario en la planta valenciana. «Hoy, desde UGT, no vamos a entrar en otras cuestiones que lógicamente tienen interés, y generan expectación, como el nombre del vehículo, el número de unidades, etc.», indicaba el sindicato a través de un comunicado.

De modo que lo único que ha trascendido de la visita de la dirección mundial de Ford a la fábrica de la Ribera es, según UGT, el compromiso de la firma por mantener sus planes: «Nuestra capacidad de adaptación está propiciando que el compromiso de la compañía se mantenga inalterable».

«La plantilla mínima exigida a partir de 2027 será la actual, nuestra fábrica tendrá más que suficiente carga de trabajao, volverá a ser rentable, y el empleo está garantizado», reflejaba la nota de la organización sindical con mayor apoyo en la factoría.

Sin embargo, entre buena parte de la plantilla sigue reinando el temor ante el continuo silencio tanto por parte de la firma como del sindicato. «No salimos del bucle», comentaban algunos de los empleados de la factoría valenciana, que este miércoles se han enterado de la visita de la cúpula directiva de la multinacional a través de los medios de comunicación. «La fábrica está impoluta. Todo limpio y recién pintado, pero a nosotros nadie nos ha dicho nada», indicaban miembros de la plantilla a este periódico.

Pese a esa falta de detalles respecto al futuro que mantiene la incertidumbre entre los empleados, el presidente del comité de empresa de Ford, Carlos Faubel considera que el resultado de la reunión mantenida este miércoles es para ser optimista. «Estamos en la línea que toca. Las decisiones se toman en otro continente y tienen unas razones. Esto es larguísimo, pero estamos cerca», explicaba Faubel tras el encuentro con Cahill.

El representante de UGT-Ford también eludía hablar de cifras concretas y evitaba desvelar detalles sobre la reunión. Sin embargo, reconocía que el mantenimiento de los empleos con los que la planta cuenta en la actualidad es innegociable: «El mínimo que está garantizado es el de 4.000 trabajadores».