Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un trabajador, en la puerta de acceso a la fábrica de Almussafes. EFE/Ana Escobar

La dirección mundial de Ford visita Almussafes para volver a dejar sin aclarar su futuro

UGT asegura que a partir de 2027 habrá «más que suficiente carga de trabajo» para la plantilla actual, pero mantiene el silencio sobre el nuevo coche tras reunirse con el vicepresidente europeo de la firma del óvalo

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:13

Comenta

Las expectativas eran altas, pero el resultado volvió a ser el mismo. La visita de un equipo directivo de Ford a nivel mundial y la ... reunión con el vicepresidente europeo de la marca, Kieran Cahill, no ha resuelto las dudas respecto al futuro de la factoría de Almussafes. «El empleo está garantizado». Es el único mensaje en claro que UGT-Ford, sindicato mayoritario en la planta de la Ribera, ha trasladado a los trabajadores de la planta, que lamentan el mutismo tanto por parte de la empresa como por parte del sindicato. Las cifras de producción o el modelo de coche que se producirá en 2027 en Almussafes siguen siendo una incógnita que Ford no parece querer -o poder-desvelar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»
  5. 5 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  6. 6 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  7. 7 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  8. 8 Nace la hija de Joana Sanz y Alves seis meses después de que el jugador fuera absuelto de violación
  9. 9 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  10. 10

    Asegura que otro hombre lo viola y retiene nueve horas en Paterna tras obligarle a consumir droga Alfa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La dirección mundial de Ford visita Almussafes para volver a dejar sin aclarar su futuro

La dirección mundial de Ford visita Almussafes para volver a dejar sin aclarar su futuro