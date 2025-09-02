La dana dispara el número de reformas en viviendas que se harán hasta final de año en la Comunitat

La dana del pasado 29 de octubre ha desencadenado una oleada de reformas en viviendas y plantas bajas de la zona cero, que se ha ... prolongado hasta la actualidad, más de diez meses después de la catástrofe. De hecho, las previsiones de las empresas distribuidoras de materiales para la edificación y la rehabilitación auguran una segunda mitad del curso muy movida en cuanto a trabajos en la provincia de Valencia.

Así lo ha indicado Andimac, asociación que agrupa a todas las empresas del sector, en su informe de previsiones anual, en el que prevé que en 2025 se realicen reformas en la Comunitat Valenciana en algo más de 261.500 viviendas, un 4,8% más que el año anterior, y muy por encima de la media nacional (1,6%).

Los municipios afectados por la riada serán los que concentren una mayor actividad, según las previsiones de la patronal que espera que el valor de mercado ascienda hasta los 58.984 millones de euros, un 7,4% más que en 2024. Asimismo, desde el sector también se espera un incremento del gasto medio por hogar en materiales para reformas, pasando de 1.607 a 1.617 euros en 2025. De tal modo, la Comunitat no solo se situará muy por encima de la media nacional (1.247 euros), sino que marcará el precio más alto de todo el país.

Más allá de la dana, los profesionales del sector advierten de una leve disminución en el precio de los materiales, que puede ser uno de los factores que incentive la activación de proyectos. No obstante, también alertan de la falta de mano de obra, que puede llegar a encarecer el precio o incluso reducir el número total de operaciones, en caso de que no haya suficientes trabajadores para poder hacer frente a toda la demanda. Una situación que ya se vivió durante los meses posteriores a la tragedia.

Andimac atribuye la mejoría de las previsiones tanto al crecimiento en la compraventa de segunda mano en España como al envejecimiento constante del parque inmobiliario, del que el 80% de los edificios y viviendas reciben una calificación energética E, F o G, es decir, insuficiente.

En este sentido, durante este 2025 cerca de 535.000 viviendas pasarán a tener más de 18 años y son candidatas a la renovación. Las nuevas exigencias en cuanto la eficiencia energética, necesarias para para la venta o alquiler, favorecen las reformas orientadas al aislamiento y a la instalación de sistemas más eficientes y sostenibles.