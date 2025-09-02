Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un acertante gana 325.685,47 euros y otro 118.431,08 con la Bonoloto de este lunes
Planta baja en obras en la zona afectada por la dana. Irene Marsilla

La dana dispara el número de reformas en viviendas que se harán hasta final de año en la Comunitat

Los distribuidores de material de obra estiman que en 2025 se realizarán 261.500 trabajos con un coste medio por hogar de 1.617 euros

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 01:10

La dana del pasado 29 de octubre ha desencadenado una oleada de reformas en viviendas y plantas bajas de la zona cero, que se ha ... prolongado hasta la actualidad, más de diez meses después de la catástrofe. De hecho, las previsiones de las empresas distribuidoras de materiales para la edificación y la rehabilitación auguran una segunda mitad del curso muy movida en cuanto a trabajos en la provincia de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  2. 2

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  3. 3 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  4. 4 Controlado el incendio declarado en Montroy
  5. 5 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  6. 6 Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
  7. 7 Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros
  8. 8

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa
  9. 9 Tres candidaturas optan a presidir el Real Club Náutico de Valencia
  10. 10

    Bienvenida a Valencia con un centenar de obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La dana dispara el número de reformas en viviendas que se harán hasta final de año en la Comunitat

La dana dispara el número de reformas en viviendas que se harán hasta final de año en la Comunitat